Premier británica acepta prórroga del ‘brexit’ para 31 de octubre

La primera ministra británica, Theresa May, aceptó la propuesta de sus 27 socios de la Unión Europea (UE) de prorrogar la fecha del brexit (salida del Reino Unido de la UE) hasta el 31 de octubre, anunció en la madrugada del jueves el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk.

“Esto significa seis meses adicionales para que el Reino Unido encuentre la mejor solución posible”, indicó Tusk al anunciar el acuerdo con May, quien se encuentra sumida en discusiones con la oposición laborista para lograr una mayoría parlamentaria en su país a favor del acuerdo de divorcio cerrado.



Tras seis horas de tensas discusiones, los 27 socios del Reino Unido acordaron en la madrugada del jueves conceder la prórroga del brexit para que la salida del Reino Unido se haga en orden, es decir, con un acuerdo.

May, enfrentada a las reticencias del ala más euroescéptica de su partido conservador, había pedido una nueva prórroga, hasta el 30 de junio, para intentar alcanzar con la oposición laborista una mayoría en favor del acuerdo de divorcio. “Quiero que seamos capaces de marcharnos de manera ordenada y suave lo antes posible. Eso es por lo que voy a estar trabajando”, aseguró la dirigente británica antes de defender durante una hora su solicitud ante unos 27 homólogos exasperados por el engorroso proceso.



Aunque fuentes diplomáticas calificaron su discurso de “útil y sólido”, la desconfianza de sus pares ante el caos político reinante en su país les hizo proponer una prórroga mayor, hasta el 31 de octubre, pero con matices.



El presidente francés, Emmanuel Macron, presionó por una prórroga menor y los 27 acordaron “revisar” los compromisos en su cumbre del 20 y 21 de junio.



El jefe del Consejo Europeo propuso una “prórroga flexible” de “no más de un año” para que el Reino Unido abandone el bloque cuando ambas partes hayan ratificado el acuerdo de divorcio, incluso si esto se produce antes.



Después de que el Parlamento británico había rechazado en 3 ocasiones el acuerdo de divorcio, los europeos se mostraban escépticos sobre la posibilidad de que May lograra aprobarlo para el 30 de junio, además de querían evitar más cumbres de urgencia.



El día (31 de octubre) no es baladí. Los europeos fijan la nueva fecha del brexit la víspera de que la próxima Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, asuma sus funciones luego de las elecciones a la Eurocámara, del 23 al 26 de mayo próximos.