Serrat reprende a un espectador que lo insta a cancar en catalán

El clima político marcado por la intención separatista de una parte de la sociedad catalana se coló en un concierto de Joan Manuel Serrat. Un espectador aprovechó la pausa entre dos canciones para gritarle: “Canta en catalán, que estamos en Barcelona”.

El cantautor, molesto, interrumpió la música y habló. “Siempre hay alguien que viene un poco distraído y no sabe exactamente dónde se mete”, dijo en catalán, y pidió al público que no aplaudiera. A continuación explicó que se trataba de un espectáculo que se llama Mediterraneo de Capo, que repasa el disco Mediterráneo, escrito en 1971 y conformado por diez canciones en castellano.



“No es por saber que estoy en Barcelona, lo sé seguramente desde antes que usted y desde antes que usted estoy trabajando por esta ciudad y por hacer cosas, y por tanto le pido que me deje hacer mi espectáculo tal y como está diseñado”, le advirtió Serrat. Luego le aclaró que es la primera vez que alguien le dice algo semejante en estos conciertos que ha llevado por el mundo. El público le dedicó un largo aplauso.

Serrat llegará con Mediterraneo da Capo a Colombia en marzo de 2019. Con ese nombre (que en italiano significa volver al principio), el cantautor celebra 47 años de uno de sus discos más conocidos. Aparte de la canción Mediterráneo (elegida como la más bella en español), comprende otras emblemáticas, como Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco y Barquito de papel. Tras los diez primeros temas, Serrat canta otros más; algunos, en catalán.

Catalán por siempre

Hace cincuenta años, en marzo de 1968, Serrat fue escogido para representar a España en Eurovisión, un concurso musical en el que participan los países europeos. Iba a llevar la canción La la la del Dúo Dinámico y, cuando no le permitieron hacerlo en catalán, renunció a su participación.



Su intención era reivindicar la lengua catalana, ahogada por el régimen franquista. Massiel fue en su lugar, cantó en español y ganó.



Serrat siempre ha estado orgulloso de sus raíces catalanas. No solo compone y canta también en esa lengua, sino que es un conocido seguidor del Fútbol Club Barcelona. Lo atestigua su canto del himno de ese equipo en pleno Camp Nou.



Se ha mostrado contrario a la independencia de Cataluña, que algunos dirigentes políticos impulsan desde hace un par de años. Claramente ha dicho que “no conviene” y que “no hay un conflicto” que la aconseje.



En una de sus primeras declaraciones al respecto, a Univisión, aseguró que a muchos dirigentes catalanes “les conviene mantener vivo el conflicto, porque tienen mucho que mantener calladito y así la discusión diaria se alimenta alrededor de ese tema y, mientras tanto, lo demás va circulando como aguas subterráneas”.



Esa posición lo ha ubicado en el blanco de la diana de muchos independentistas y alborotadores de las redes sociales, en una región que se ha polarizado por causa del intento secesionista que busca separar Cataluña del resto de España.



