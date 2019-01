Carrera contrarreloj para rescatar a niño que cayó a un pozo en España

Un pelo ha generado esperanza en España, país volcado en el rescate de Julen, un niño de dos años que cayó el domingo pasado en un pozo de más de cien metros de profundidad.



Este miércoles se conocieron los resultados positivos del análisis de ADN al cual se sometió, mediante un contraste con los genes de sus padres y un tetero del pequeño.



El pelo apareció dentro del pozo el domingo pasado, cuando extrajeron tierra de este y comenzó entonces su análisis. Además, mediante una cámara introducida, vieron una bolsa con dulces que llevaba el niño y un vaso de plástico a 80 metros de profundidad. No pudieron proseguir porque lo impidió un tapón de tierra.

Los médicos y expertos creen que es posible que el pequeño esté con vida, pese al tiempo transcurrido. Por eso, cerca de un centenar de personas trabajan día y noche en la excavación de dos túneles que llegarían hasta el lugar donde se cree que se encuentra Julen.



Uno de los túneles es oblicuo, puesto que el terreno es inclinado. El otro es paralelo al pozo por el que cayó, pero con un diámetro mayor: mientras que el del primero es de apenas 25 centímetros, el nuevo llegará al metro y medio para que los rescatistas puedan ingresar.



Miembros de la Guardia Civil, bomberos, técnicos, ingenieros y mineros llegados desde Suecia se dedican sin parar al rescate. El trabajo no es fácil por la orografía y el material del terreno.



El pozo no estaba vallado, sellado ni señalizado. Sin embargo, Antonio Sánchez, que lo excavó hace cerca de un mes para buscar agua (que no encontró), asegura que lo había dejado tapado con una roca de gran tamaño y que alguien la debió de haber removido.

Los padres, que no abandonan el lugar, han recibido mucho apoyo. “Sigo con la esperanza de que mi hijo siga vivo”, dijo a los medios José Rolledo, el papá. “No pararemos hasta que saquemos el niño de ahí adentro”, agregó.



Julen cayó por el pozo de una finca de Totalán (en Málaga, sur de España), a donde había ido con sus padres el domingo a almorzar una paella y pasar el día. No es la primera tragedia que sufre la familia: en 2017, su hijo mayor –de tres años– murió de un infarto. “Tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo lo antes posible”, dijo Rolledo en referencia a él.



El padre está desempleado y su esposa, Victoria María García, trabaja en una cadena de hamburguesas. Viven en el barrio El Palo, en la capital de Málaga. Allí ha pasado muchas horas en su triciclo Julen, que también adora los balones. Los vecinos se han desplazado hasta la finca para acompañar a los familiares del pequeño.



Mientras tanto, los españoles siguen constantemente el desarrollo de los acontecimientos, gracias al cubrimiento exhaustivo de los medios de comunicación. Por eso, todos se alegraron cuando se confirmó que el pelo encontrado era de Julen.

Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid