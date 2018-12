Se le enreda el camino a Londres rumbo al ‘brexit’

“Caos, desastre, catástrofe de proporciones históricas”. La BBC no vaciló este lunes al describir el caos político que vive el Reino Unido ante la incapacidad de la primera ministra, Theresa May, de conseguir que una mayoría de diputados apruebe el acuerdo que logró con la Unión Europea (UE) para la salida del bloque (brexit).

La Cámara de los Comunes debía votar este martes, pero May, en vista de una segura derrota, aplazó la decisión. 70 de sus diputados se habían unido a la oposición laborista y a los nacionalistas escoceses.



Rechazar el acuerdo supondría que el próximo 29 de marzo, el Reino Unido saltaría al vacío sin acuerdo alguno con la UE. Eso llevaría a una crisis económica de consecuencias imprevisibles y posiblemente, a la dimisión de May.



La política británica vive una paradoja: los conservadores piden a May un brexit duro que ella sabe será un desastre, y los laboristas piden a su líder, Jeremy Corbyn, apoyar la suspensión de la salida de la UE, organización en la que el líder laborista nunca creyó.



May aplazó el voto argumentando que el jueves volverá a Bruselas a pedir cambios en el acuerdo.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó que la cumbre europea de finales de esta semana tratará el asunto, pero no renegociará el acuerdo, solo “estudiará cómo facilitar su ratificación británica” y dijo que los dirigentes europeos aprovecharán la cumbre para preparar al bloque para una ruptura sin acuerdos.

En Bruselas se repite desde hace semanas que no se renegociará, que el texto actual es el único posible y que May no conseguirá nada sustancial: o este acuerdo o salir sin acuerdo o revocar el 'brexit'.



La historia muestra que en materia de negociaciones internacionales, la UE no recula; puede cambiar el lenguaje de un acuerdo y presentarlo de la mejor manera posible, pero siempre mantiene sus objetivos.



Mientras la clase política británica va camino de una crisis histórica sin haber preparado al país para una salida sin acuerdos, los organismos de la UE siguen paso a paso apretando a Londres.



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyas sentencias tienen primacía sobre las de los tribunales nacionales, considera que el gobierno británico tiene derecho a dar marcha atrás y revocar su salida de la UE unilateralmente, sin que esta decisión pueda ser rechazada por el resto de los países del bloque.



Los letrados del Consejo Europeo –que representa a los gobiernos– habían pedido a los jueces un dictamen contrario que dijera que la revocación del 'brexit' por el gobierno británico no era suficiente y que para anular el proceso se necesitaría un visto bueno por unanimidad del resto de países.

El Reino Unido tiene derechos soberanos como Estado miembro de la UE, el derecho soberano a salir (del bloque) y el derecho soberano a no ser forzado a salir contra su voluntad. FACEBOOK

TWITTER

El dictamen del TJUE rechaza ese argumento porque considera que “el Reino Unido tiene derechos soberanos como Estado miembro de la UE, el derecho soberano a salir (del bloque) y el derecho soberano a no ser forzado a salir contra su voluntad”.



Los jueces dijeron que “someter el derecho de revocación a una aprobación del Consejo Europeo por unanimidad, como proponen el Consejo y la Comisión, transformaría un derecho unilateral soberano en un derecho condicionado”.



Los jueces europeos abren así la puerta a la marcha atrás británica siempre y cuando esta se haga antes de que se formalicen los acuerdos de salida y, como muy tarde, antes del fin del plazo de dos años de negociación que acaba el próximo 29 de marzo.



Los abogados del gobierno británico habían alegado ante el TJUE que el caso era inadmisible por ser hipotético y una mera pregunta teórica porque su gobierno no tenía intención de revocar el 'brexit'.



El dictamen puede entenderse como una ayuda a May porque la primera ministra podría utilizarlo para ganarse el voto del ala euroescéptica de su partido argumentando que rechazar el acuerdo podría suspender el 'brexit' si Londres no quiere salir del bloque sin acuerdos y poner en grave riesgo su economía.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas