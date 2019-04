¿Quién es Volodymyr Zelensky, el cómico actor que gobernará Ucrania?

Volodimir Zelenski asumirá la presidencia de Ucrania tras una imponente victoria en los comicios generales de este domingo contra el mandatario saliente, Petró Poroshenko. Y aunque el actor y comediante es novato en la política, ya fue 'presidente' en la pantalla chica, en una serie ucraniana de televisión llamada "Servidor del pueblo".

A pesar de las dudas sobre su capacidad de gobernar, Zelenski, de 41 años, logró el 73,1 por ciento de los votos en la segunda vuelta frente al 24,5 por ciento para Poroshenko, según resultados casi definitivos.



Se trata del sexto y más joven presidente de Ucrania desde su independencia y recibió felicitaciones del mundo entero, incluyendo las del presidente estadounidense, Donald Trump, y del francés Emmanuel Macron.

Conocido especialmente por sus monólogos, Zelenski supo aprovechar el ambiente de descontento entre los ucranianos frente a los partidos tradicionales, considerados corruptos e ineficaces, y la decepción que dejó el levantamiento prooccidental de la plaza Maidán hace cinco años, que permitió la presidencia del mandatario saliente, Petro Poroshenko.



El "showman" de 41 años y padre de dos hijos, es originario de Kryvy Rig, una ciudad industrial del centro del país, reconocida en la época soviética por la presencia de pandillas, la delincuencia y la violencia que azotaba las calles.



Hijo de un matrimonio judío -de padre maestro y madre ingeniera- Zelenski estudió derecho en el departamento de la Universidad Nacional de Economía, entretanto, empezó a incursionar en la comedia con presentaciones que cuestionaban la fuerte represión que ejercía el gobierno entonces.

Petro Poroshenko aceptó rápidamente la derota y felicitó a Zelensky. Foto: EFE

Posteriormente, mientras dejaba a un lado la profesión de abogado, su carrera humorística despegó con la llegada a la televisión ucraniana en medio del cambio de siglo, y su nombre tomó tanta fuerza que llegó a participar en reconocidas películas en Ucrania y en Rusia.



Uno de los personajes más reconocidos de Zelensky fue su protagónico en la serie de televisión 'El Sirviente de la Gente', donde interpretó a Vasily Golorobdko, un profesor que inesperadamente llega a la presidencia de Ucrania tras aparecer en un vídeo viral en el que se queja de la corrupción.

Él mismo dijo en una entrevista con la BBC que el éxito del show se debe, precisamente, a que la gente quiere ver a un presidente como el personaje.



Por tal razón, el 31 de diciembre decidió lanzarse a la presidencia de Ucrania por medio de un video que se tornó viral y que fue retransmitido por una cadena privada (en lugar del mensaje del presidente Poroshenko), dejando en claro que no era una estrategia de publicidad ni una broma.



"Cuando anuncié que me presentaba a la presidencia, me calificaron de payaso. Soy un payaso y estoy orgulloso de ello", declaró entonces.



Sus partidarios creen que Zelenski trae una bocanada de aire fresco a la política ucraniana, mientras que sus detractores denunciaron un programa confuso y una falta de experiencia peligrosa para un país en guerra.

Ante las críticas, Selenski se rodeó de asesores reformistas y aseguró que quiere mantener el rumbo prooccidental en su país, a la vez que negocia con Rusia, por medio de la participación de Estados Unidos, para resolver el conflicto en el este de Ucrania.



El nuevo presidente electo también es acusado de ser una marioneta del oligarca Igor Kolomoiski, enemigo del presidente Petro Poroshenko y propietario de la cadena de televisión que emite su programa, lo que el actor ha desmentido repetidamente.



Cierto es que la tarea de gobernar no se prevé sencilla para el comediante, pues el país de 45 millones de habitantes está inmerso en una fuerte crisis económica y lidia una histórica guerra contra separatistas prorusos en el este del territorio, que ha dejado más de 13.000 muertos en cinco años.



Este conflicto, además, es motivo de las continuas tensiones con la vecina Rusia, que anexionó en 2014 la península ucraniana de Crimea, un territorio que las dos naciones se disputan desde la disolución de la Unión Soviética en 1991.



AFP y Agencias