Diplomáticos de ambas partes darían por hecho un retraso del 'brexit'

Los diplomáticos británicos y de la Unión Europea ahora están trabajando sobre el supuesto de que el Reino Unido dejará el bloque después de la fecha de salida prevista para el 29 de marzo si la primera ministra, Theresa May, pierde la votación para el acuerdo del 'brexit' que se llevará a cabo este martes en el Parlamento.

Funcionarios encargados del 'brexit' en el Reino Unido y la UE se están preparando por separado para esta posibilidad, aunque no haya habido discusiones sobre el tema entre las dos partes y no hay indicios de que este sea el plan de May, según cuatro personas familiarizadas con la situación.



Mucho depende de la magnitud de la esperada derrota de May en el Parlamento por el acuerdo para el 'brexit'. Si es grande, los funcionarios de la UE dijeron que creen que no tendrá otra opción que extender el periodo de negociación, conocido como el Articulo 50, para tener tiempo de convencer a los legisladores de respaldar su acuerdo.



Aunque May repitió "nos vamos el 29 de marzo" después de un discurso el lunes en la ciudad inglesa de Stoke-on-Trent, no descartó retrasar la fecha de salida. "He dejado claro que no creo que debamos extender el Articulo 50", dijo.



Los mercados están empezando a asimilar la perspectiva de un retraso en los precios, ya que esto evitaría que el Reino Unido salga del bloque sin un acuerdo de divorcio o un periodo de transición para suavizar el proceso. Sin embargo, el movimiento sería políticamente peligroso para May, ya que la facción a favor del 'brexit' de su partido lo vería como una traición.

Para un aplazamiento, el Reino Unido debe realizar una solicitud formal a la UE y los 27 líderes restantes de la organización deben estar de acuerdo.



Funcionarios de la UE han dicho que sería fácil retrasar la salida hasta principios de julio.



Después, probablemente será más difícil, porque el Parlamento Europeo vuelve a reunirse ese mes después de las elecciones de mayo, en las que el Reino Unido no participará.



Aunque los funcionarios británicos aseguraron que la extensión no es definitiva, la cantidad de legislación que el Parlamento del Reino Unido debe aprobar antes de que el país pueda abandonar la UE aumenta la probabilidad de un retraso, explicaron.



Los funcionarios de la UE les han dicho que este tipo de extensión "técnica" seguramente sería aprobada. Los funcionarios de ambas partes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las discusiones y porque no son posiciones oficiales.



Muchos en el lado de la UE ahora piensan que el retraso es la única forma de resolver el punto muerto en torno al acuerdo del 'brexit' de May y se lo han hecho saber al Reino Unido, dijeron los funcionarios.



La UE quiere evitar que el Reino Unido salga del bloque sin un acuerdo, y muchos diplomáticos están preparados para dedicar tiempo al gobierno y ayudarlo a ganar el respaldo del Parlamento.

En una carta a May publicada el lunes, Jean Claude Juncker y Donald Tusk, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo, respectivamente, ofrecieron algunas garantías sobre el acuerdo del 'brexit', en un intento por ayudarla a ganar la votación del martes.



Sin embargo, es poco probable que sus palabras cambien la oposición al acuerdo. La respuesta de May a la esperada derrota del martes guiará el próximo movimiento de la UE, aseguraron los funcionarios.