'Rechazo al pacto sube riesgo de ‘brexit’ sin acuerdo': Unión Europea

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró que el rechazo al acuerdo del 'brexit' en la Cámara de los Comunes aumenta el riesgo de una salida sin pacto del Reino Unido del bloque europeo y pidió a Londres “aclarar” sus intenciones.

“El riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido ha aumentado con el voto de la noche del martes. Pese a que no queremos que eso ocurra, la Comisión Europea seguirá con su trabajo de contingencia para ayudar a asegurar que la UE esté preparada”, afirmó Juncker. El político también dijo que “el tiempo casi se ha acabado”.



Juncker lamentó el resultado de la votación en la Cámara de los Comunes, que rechazó el acuerdo de salida pactado con la Unión Europea. “El acuerdo de retirada es un compromiso justo y el mejor pacto posible. Reduce el daño causado por el 'brexit' a los ciudadanos y las empresas en Europa. Es el único modo de garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la UE”, dijo el presidente de la CE, que ha rechazado renegociar el acuerdo.

Juncker también resaltó que el Ejecutivo comunitario y su negociador jefe, Michel Barnier, “han invertido un tiempo y esfuerzo enormes para negociar el pacto de retirada”. “Hemos mostrado creatividad y flexibilidad. Yo, junto con el presidente (del Consejo Europeo, Donald) Tusk, demostramos buena voluntad al ofrecer aclaraciones y garantías adicionales en un intercambio de cartas con la primera ministra británica, Theresa May, a principios de esta semana”, agregó Juncker.



La carta enviada el lunes por Tusk y Juncker a May reiteraba el compromiso de la UE de que la solución de salvaguarda para Irlanda del acuerdo del 'brexit', un asunto criticado del texto en Londres, nunca llegue a entrar en vigor, si bien reiteraron que no se cambiará el texto.



El presidente del Consejo Europeo reclamó “valor” para encontrar “la única solución positiva” al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. “Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere un ‘no acuerdo’, ¿quién tendrá el valor de decir cuál es la única solución positiva?”, reclamó Tusk en su cuenta de Twitter.

El presidente del Consejo Europeo ha repetido que el Reino Unido debe seguir en el club comunitario.



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya abrió la puerta a esta posibilidad al sentenciar que el Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 del tratado de la UE, el que inició el proceso de su salida de la UE al activarse el 29 de marzo de 2017, y suspender así el 'brexit'.



