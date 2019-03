Ocho veces les dijo no el Parlamento a propuestas del ‘brexit’

Ninguna de las ocho propuestas alternativas para desbloquear el 'brexit' (salida del Reino Unido de la Unión Europea) logró este miércoles la mayoría en una votación en el Parlamento británico.



La opción con más apoyo fue la convocatoria a un referéndum para ratificar un eventual acuerdo, que obtuvo 295 votos en contra y 268 a favor. La segunda más votada, con 272, implica negociar una unión aduanera con la Unión Europea (UE).

Horas antes, en un intento desesperado para persuadir a los rebeldes conservadores, la primera ministra Theresa May dijo que renunciaría si su acuerdo de divorcio con la UE, que ya había sido rechazado dos veces, era aprobado.



Los diputados de la Cámara de los Comunes tomaron el control de la agenda parlamentaria para convocar la votación de ayer, una prerrogativa reservada habitualmente al Gobierno.



A pesar de que la sesión no arrojó ningún resultado concluyente, los parlamentarios dejaron la puerta abierta a que el próximo lunes se convoque una segunda ronda de votaciones para tratar de que alguna opción logre un mayor respaldo.

Las votaciones son, en cualquier caso, no vinculantes para el Gobierno, y May ya advirtió de que no cumplirá ninguna indicación del Parlamento que vaya en contra del acuerdo con Bruselas.



Las posibilidades que había propuesto el ala más euroescéptica de los conservadores estuvieron entre las menos votadas: abandonar la UE sin un acuerdo el próximo 12 de abril recibió solo 100 apoyos, y la misma opción, pero con un tratado temporal para comerciar con la UE sin tarifas, 139.



Un plan para cancelar el brexit en caso de que no se logre ratificar un acuerdo tampoco creció: 184 diputados a favor y 293 en contra.



Con todo, la opción menos respaldada fue permanecer en el mercado comunitario, lo que implicaría mantener la libre circulación de ciudadanos europeos en el Reino Unido. Esa opción recibió 65 votos a favor y 377 en contra.



Efe