Mujer descubre que su marido 'espía' de la CIA era un bígamo serial

La vida de ensueño de Mary Turner Thomson, una mujer de Edimburgo (capital de Escocia) se derrumbó de un momento a otro cuando despertó en una de sus peores pesadillas.



Su esposo, William Allen Jordan, un hombre americano amoroso, responsable y buen padre, como ella misma lo describió al diario europeo The Daily Mail, resultó no ser quien ella creía.

"Conocí a William epor internet cuando era madre soltera con un bebé de nueve meses. Él era encantador, y cruzamos correos electrónicos de ida y vuelta", narró la mujer, ahora de 53 años.



"Comenzamos a salir y él me pidió que nos casáramos en las prime dentro de las dos semanas de la reunión; dije que no, pero eventualmente nos comprometimosy terminamos casándonos en octubre de 2002", continúa.

Mary Turner Thomson, de 53 años, de Edimburgo, junto a su ex esposo William Allen Jordan el día de su boda en octubre de 2002. Foto: Tomado de The Daily Mail

'Después de seis meses de estar juntos quedé embarazada, lo cual fue una gran sorpresa porque él me había dicho que había quedado infértil después de tener paperas cuando era niño. Entonces yo me preocupé porque pensé que él iba a pensar que yo había tenido una aventura porque estaba completamente convencido de que no podía tener hijos".



Además, Jordan le había comentado a su esposa desde el principio, que él era un agente que trabajaba para la CIA y debía salir por largos períodos de tiempo a cubrir misiones importantes.

Mary Turner Thomson aparece hoy con sus hijos Moran, 14, Louise, 11 y Alexander, siete. Foto: Tomado de The Daily Mail

'Extorsión'

En una ocasión, inclsuo Jordan le dijo a Mary que debía conseguir 200.000 libras para pagar a 'extorsionistas' que, según él, habían amenazado con secuestrar a sus hijos Moran, Louise y Alexander.



"En 2004, él me dijo que alguien que conoció en una operación encubierta iba a matar a nuestros hijos, secuestrarlos, arrancarles pedazos y enviarlos por correo postal si no dábamos dinero por ellos", asegura Mary.



En ese momento, completamente enamorada, ya con cuatro años de relación y sin aviso de lo que estaba por descubrir, Mary vendió todo lo que tenía: casa, automóvil y seguro de vida, entre otras cosas, para pagar la suma que se les pedía por no lastimar a sus hijos.

William Allen Jordan (en la foto a la derecha) se muestra con otra de sus esposas, Mischele Lewis (a la izquierda) antes de ser expuesto como un bigamista en serie en 2004. Foto: Tomado de The Daily Mail

Revelaciones

Lo que nunca se imaginó Mary era que realmente no existían ni extorsionistas, ni misiones secretas con la CIA, ni un esposo dedicado a su trabajo y su familia.



En cambio, sí había otra esposa, Mischele Lewis, quien la llamó por teléfono en 2006 y le preguntó: "¿Eres Mary Turner Thomson?", a lo que ella respondió: "sí".



Esa llamada cambió su vida y sumió de ahí en adelante a Mary en una inimaginable pesadilla cuando, acto seguido, la mujer al otro lado del teléfono volvió a preguntar: "¿Usted también es la señora Jordan?", a lo que Mary respondió también: "sí", y la voz al otro lado del teléfono replicó: "Bueno, yo soy la otra señora Jordan".



Las mujeres engañadas decidieron entonces reunirse para contarse la una a la otra su parte en la historia. "Nos encontramos en un café y hablamos durante aproximadamente 12 horas. Cuando dieron las seis de la mañana, le envié un mensaje de texto a Jordan y lo dejé. Seguí hablando con él para obtener información, pero él nunca dudó de su historia y dijo que el tiempo lo reivindicaría. Todo fue una tontería", dijo Mary.



Sin embargo, no fue la única revelación. Mary también descubrió con el tiempo que Jordan tenía otros 13 hijos con al menos seis mujeres. El Gobierno lo calificó como un bígamo serial y fue acusado y encarcelado por bigamia en 2014, por poseer ilegalmente un arma paralizante y por fraude.

Historia de la mujer que descubrió que su esposo era un bigamo serial. Foto: Tomado de The Daily Mail

'La verdadera historia de la máxima traición de un marido'

Mary Turner Thomson decidió entonces convertir su experiencia en un libro:

Bigamist: La verdadera historia de la máxima traición de un marido con el que busca animar a otras mujeres a hablar y no dejar sus casos impunes.



"A menudo la gente me dice: Me siento liberada; si tú puedes hacerlo, yo también puedo", finaliza Mary.

Portada del libro titulado The Bigamist: The True Story of a Husband's Ultimate Betrayal, escrito por Mary Turner Thomson. Foto: Tomado de The Daily Mail

ELTIEMPO.COM/APP

Con información del diario 'The Daily Mail' de Escocia