Las revelaciones más graves que hizo Julian Assange con WikiLeaks

EFE

El 25 de julio de 2010 los periódicos The Guardian,​ The New York Times​ y Der Spiegel​ publicaron unos 92.000 documentos sobre la Guerra de Afganistán entre los años 2004 y 2009. Estos archivos fueron enviados por WikiLeaks e incluían sucesos no revelados hasta el momento como víctimas civiles provocadas por soldados de Estados Unidos y por soldados de los países aliados, fuego amigo, y conexiones entre la inteligencia pakistaní y los talibanes insurgentes.​ Estas revelaciones pusieron en el ojo del huracán al gobierno de George Bush.