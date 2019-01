Famosos en la política, una tendencia que denota el cansancio popular

La reciente inscripción del actor y comediante Vladímir Zelenski como candidato a las elecciones presidenciales de Ucrania que se celebrarán el próximo 31 de marzo, avivó la polémica internacional por la tendencia de famosos a convertirse en políticos.

Zelenski, de 41 años y uno de las personalidades más conocidas de este país, es el candidato del partido El Servidor del Pueblo, que tomó el nombre de una popular serie de televisión.



El cómico, que cuenta con el respaldo de un 10 por ciento de los ucranianos, presentó su programa electoral, que hace hincapié en la lucha contra la corrupción, la mejora del nivel de vida de los ucranianos, el retorno de Crimea y el ingreso en la Otán.



Al principio, los analistas no se tomaron en serio las ambiciones políticas del actor, pero todo cambió después de que a finales de año (2018) anunciara su candidatura y se reuniera con el presidente, Petró Poroshenko. Desde entonces, no ha dejado de criticar y ridiculizar a Poroshenko, lo que incluye un vídeo satírico protagonizado por él mismo sobre el supuesto entierro del presidente y que ha recibido cientos de miles de visitas en Youtube.

Dwayne Johnson, también conocido como La Roca. Foto: Alex Cruz / EFE

El nombre de Zelenski es solo uno en una larga lista de famosos que han decidido dejar sus carreras para entrar al mundo de la política y expertos refieren este comportamiento a un inconformismo de la sociedad con las estructuras tradicionales y los modelos de Gobierno que no presentan propuestas diferentes.



"Los partidos políticos están tan desprestigiados, con baja popularidad y con serios problemas de credibilidad, que lo que han fomentado es la irrupción de los llamados "outsiders", que son personalidades o figuras que no responden a la militancia tradicional, cercanas a una población desafectada de la política y sin escándalos políticos que impidan abrirse paso en ese mundo", dijo a la APP de El Tiempo Máximo Quitral Rojas, historiador, politólogo y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem).



Según Quitral, "este es un fenómeno global y además se ha convertido en la manera que tienen los partidos de conseguir votos y de reinventarse en un escenario de alta apatía política. Esas figuras son la expresión del agotamiento de un tipo de política obsoleta y que al no tener respuestas inmediatas a la demandas de la ciudadanía, se ven obligados a buscar a personalidades para mantener vigentes a los partidos".

Mientras ocupaba el cargo, y antes de que comenzara la guerra del Golfo, se ofreció a tener relaciones sexuales con el líder iraquí Saddam Hussein a cambio de la paz en la región. FACEBOOK

TWITTER

Una lista polémica e interminable

Hace algunos años los famosos que estaban dando el salto al mundo de la política podían contarse con los dedos de la mano. En cambio, hoy en día, la lista es interminable e incluye a cantantes, actores, deportistas y presentadores, entre otros.



Personalidades como Arnold Schwarzenegger, Cynthia Nixon, Kid Rock, Clint Eastwood, Dwayne 'La roca' Johnson, Al Franken, Clay Aiken, Howard Stern, Shaquille O'Neal y Wyclef Jean, son solo algunos.



Sin embargo, el caso de Ilona Staller, seudónimo de Elena Anna Staller, conocida con el apelativo de Cicciolina, una actriz porno húngara, ha sido uno de los que más ha llamado la atención del público debido a que se le conoce como la primera actriz de cine para adultos en el mundo en ser elegida diputada de la Cámara de Diputados de Italia por la lista del Partido Radical.



Mientras ocupaba el cargo, y antes de que comenzara la guerra del Golfo, se ofreció a tener relaciones sexuales con el líder iraquí Saddam Hussein a cambio de la paz en la región. "Era algo innovador: nadie pensaba así del amor, del sexo, de la naturaleza. Nadie hacía política con el cuerpo(...)", recordó en una entrevista en 2017.



En abril de 2006 hizo a Osama bin Laden la misma oferta que en su momento hizo a Saddam Husseín: "Estoy dispuesta a hacer un trato. Él puede tenerme a cambio de terminar con su tiranía".

Luigi Di Maio (i.), candidato del M5E, y Beppe Grillo, fundador del partido, celebraron la votación obtenida. Foto: Alessandro Di Meo / EFE

Una bien recordada gestión, que además va en ascenso

Otro de los casos bien recordados por la comunidad internacional es el de Giuseppe Piero Grillo, más conocido como Beppe Grillo, un cómico y actor italiano, cofundador del Movimiento 5 Estrellas.



En las elecciones generales italianas del 24 y 25 de febrero de 2013, entre los partidos que se presentaban, estaba el Movimiento 5 Estrellas, con el que venían acudiendo a elecciones menores. Grillo no fue candidato. Concebido como una "asociación libre de ciudadanos", sus "cinco estrellas" representan los ejes de su programa: agua pública, movilidad sostenible, desarrollo, conectividad y medio ambiente.



De ideas decrecentistas y ecologistas, las últimas encuestas antes de las elecciones, situaban el partido de Grillo en tercer lugar, por delante del anterior presidente de gobierno, Mario Monti. Grillo ha sabido canalizar el descontento general de un sector de los italianos con la clase política.​



Tras los recuentos, los resultados de Grillo superaron todos los pronósticos: "El triunfador de estas elecciones es el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, que se convirtió en el primer partido del Congreso con un 25,5 % (108 diputados). Grillo consiguió un 23,8 % en el Senado (54 senadores)".



Con ello, y ante el desplome de Mario Monti, que se interpreta como una descalificación de la política económica vigente en la UE, quedaba abierta la posibilidad de un acuerdo de gobierno entre Grillo y Pier Luigi Bersani, líder del centro-izquierda y principal mayoría en el nuevo Congreso, acuerdo al que Grillo y su partido se opusieron.



En septiembre de 2017 Grillo dio simbólicamente el relevo del liderazgo del M5E a Luigi Di Maio que ganó unas primarias para ser candidato a primer ministro de Italia en las elecciones generales previstas en 2018.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es también actor, director, escritor y productor de cine. Foto: EFE

Una tendencia no tan ajena a América Latina

La cuota de Latinoamérica la pone el actor, escritor, productor y director guatemalteco Jimmy Morales, quien fue electo presidente en las elecciones generales de 2015.



Participó en el año 2011 como candidato a alcalde en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, con el partido político Acción de Desarrollo Nacional (ADN), quedando en tercer lugar. El 10 de marzo de 2013, fue nombrado Secretario General del partido Frente de Convergencia Nacional.



Fue electo presidente de Guatemala en la segunda vuelta electoral, favorecido por el ambiente político que se originó luego de los casos de corrupción que descubrió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala a partir de abril de ese año. Se convirtió en el quincuagésimo presidente de Guatemala, el 14 de enero de 2016, relevando a Alejandro Maldonado Aguirre.



Redacción App

Con información de Efe