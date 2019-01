¿En qué consiste el voto de confianza que enfrentará Theresa May?

El gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, enfrenta este miércoles una moción de censura, después de que 432 diputados, entre ellos 118 de su propio Partido Conservador, votaron este martes en contra del acuerdo del 'brexit' que su gobierno logró negociar con la Unión Europea (UE).



La moción será votada por la noche en la Cámara de los Comunes. Estas son las preguntas claves sobre el desafío que enfrentará la primera ministra.

¿Quién presentó la moción de confianza?

La moción de confianza fue presentada por el opositor Jeremy Corbyn con el objetivo de forzar unas elecciones generales. El líder izquierdista será el encargado de iniciar ese debate, que tendrá lugar después de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra, en una jornada intensa dentro y fuera del Palacio de Westminster, sede del Parlamento.

¿Cómo reaccionó May ante la solicitud de moción de censura?

Muchos políticos británicos habrían dimitido tras una derrota así. Pero

May, de 62 años, que proyecta una imagen de frialdad un poco mecánica, se declaró decidida a seguir adelante. "Voy a escuchar los puntos de vista de la cámara, a entender los puntos de vista de los parlamentarios para identificar qué podría tener el apoyo de la cámara y cumplir con el referéndum" que en 2016 decidió el 'brexit', dijo.

¿Es posible que la premier supere la moción de confianza?

A pesar de la contundente derrota en el Parlamento, es muy probable que la primera ministra sobreviva a la moción de censura. El pequeño partido unionista norirlandés DUP, de cuyos 10 diputados depende la estrecha mayoría parlamentaria de los Tories, ya anunció que pese a rechazar el acuerdo de 'brexit' apoyará a May para que pueda volver a Bruselas a negociar.



También deberían hacerlo muchos de los rebeldes conservadores que no desean perder el poder en manos de Corbyn si se convocan elecciones legislativas anticipadas.



Según Simon Usherwood, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Surrey, May podría permanecer en el cargo de primera ministra hasta que logre la ardua misión del 'brexit'. Después, estima el analista, los diputados rebeldes conservadores "sentirán que es el momento en que pueden sacar a May, culparla por las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo y afirmar que se necesita un nuevo líder para la próxima fase".

¿Qué pasa si la primera ministra supera la moción de censura?

Si la moción de censura fracasa, May tendrá que presentar a votación un acuerdo, teóricamente alternativo, pues el plazo es mínimo: solo tiene hasta el lunes 21 de enero. Este deberá ser a su vez debatido, enmendado y votado en el Parlamento británico.



El problema, aseguran los analistas, es que si May sigue insistiendo en defender lo acordado con Bruselas puede hacer que proeuropeos y euroescépticos se atrincheren también en sus propias posiciones, acentuando el caos en un Parlamento sin apoyo mayoritario para ninguna de las alternativas posibles, desde un segundo referéndum hasta un Brexit duro.

¿Y si May pierde la moción de censura?

Si hubiera alternativa de Gobierno, May podría dimitir para facilitarla. Hay un plazo de 14 días para que May u otro candidato intente sumar una mayoría en el Parlamento para formar otro Gobierno. Si nadie lo logra, el Reino Unido tendría que ir a elecciones generales anticipadas en pleno proceso de ruptura abrupta con la Unión.

¿Qué otras alternativas están sobre la mesa para el 'brexit'?

Una de la posibilidades es que el Reino Unido se enfrente a una salida no negociada.

Pero también, existe la posibilidad de que Londres pida una extensión del plazo para la salida, que según el artículo 50 del Tratado de Lisboa le daba dos años al Reino Unido para salirse. Este tiempo se cumpliría el próximo 29 de marzo. Para que la que la extensión del pacto se logre, se necesita el visto bueno de los otros 27 socios europeos.



Una de las dificultades de ese escenario son los comicios comunitarios previstos entre el 23 y el 26 de mayo. Bruselas prevé que el Reino Unido estará para entonces fuera del bloque, por lo que el Parlamento Europeo reducirá su número de escaños y distribuirá entre otros Estados algunos de los que dejarán vacantes los británicos.



En el más oscuro de los casos para los que apoyan el 'brexit, una sentencia del Tribunal de Justicia europeo permitiría a Londres revocar de forma unilateral la notificación con la que inició el proceso de salida.

¿Cuál es la postura de los socios de la UE?

Francia ha mostrado la zanahoria y Alemania el palo. Según la ministra francesa de Exteriores, Nathalie Loiseau, retrasar la entrada en vigor del 'brexit' es "técnicamente posible".



Loiseau se pregunta "por cuánto tiempo y para qué" habría que concederle esa prórroga al Reino Unido, sobre todo si la extensión supone que los británicos tengan que participar en las elecciones al Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo próximo.



Para Alemania, retrasar el 'brexit' solo tiene sentido si Londres puede aclarar qué (más) quiere. Su canciller, Angela Merkel, dijo este miércoles: "Queremos una salida ordenada pero estamos también preparados para una salida desordenada".



Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordó a los Comunes que el tratado que rechazan es "el mejor posible", pues refleja "la opción que protege mejor los intereses de ambas partes" y "los derechos de sus ciudadanos y de los operadores económicos".

* Con información de AFP y Efe