El temido fisco español, un experto en atrapar famosos

La noticia de que el futbolista Cristiano Ronaldo acaba de ser condenado a 23 meses y 30 días de prisión -que no cumplirá- y a pagar una multa de 18,8 millones de euros por fraude fiscal, vuelve a sacudir a la comunidad internacional dada la amplia lista de celebridades que han tenido que comparecer ante la implacable justicia de la hacienda española.

Según datos al año pasado de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), la factura del fraude fiscal en España asciende a más de 26.000 millones de euros, razón por la cual este delito se ha convertido en uno de los mayores lastres para el crecimiento del país y en una de las problemáticas a las que el Estado más atención está prestando dada que larga es la lista de personajes que buscan ocultar sus inversiones para no tributar.



No es de extrañar entonces que artistas y futbolistas le tengan pavor a esta rama del Gobierno, pues por el panóptico de dicho fisco pareciera no poder colarse un solo caso de evasión de impuestos durante los últimos años, por camuflado que pudiera encontrarse.



La fallecida soprano Montserrat Caballé, la ex cantante del grupo Mecano, Ana Torroja, el cantante Miguel Bosé, el escultor Nacho Palau, Shakira y los futbolistas Leo Messi, Meymar y Modric, son solo algunos de los nombres en la larga lista de celebridades que han tenido problemas con la Hacienda española y que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero para palear sus actos y evadir la prisión.

El pasado 7 de diciembre El País de España informó que la Agencia Tributaria de España decidió abrir una causa penal por fraude fiscal contra la cantante colombiana. Foto: Nabil Mounzer / EFE

Uno de los casos más recientes es el de la colombiana Shakira, quien vive en Barcelona con su pareja, el futbolista Gerard Piqué, y sus dos hijos. En su caso, la cantante tuvo que pagar al fisco español cerca de 40 millones de dólares, luego de que se descubriera que durante varios años no había cumplido con sus obligaciones tributarias al ocultar a través de sociedades su verdadera residencia fiscal.



Otro colombiano que tampoco se salvó del fisco español es el futbolista Radamel Falcao. El exjugador del Atlético de Madrid ratificó en 2018 un acuerdo con la Fiscalía, por nueve millones de euros entre multas y cuotas defraudadas por dos delitos de fraude fiscal en 2012 y 2013.



La entidad encargada de luchar contra el fraude fiscal en España es la Agencia Tributaria y estudios recientes cifran en 11.000 millones el dinero que España pierde cada año por el uso de paraísos fiscales por las grandes fortunas y la elusión de impuestos por parte de los grandes grupos económicos.

Países con mayor fraude fiscal

Pese a que en España los casos de fraude fiscal son más conocidos, no es el único país en el que suceden. Según datos de la ONG Oxfam, "cada año los países en desarrollo pierden más de 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes multinacionales". Además, la misma organización afirma que hay unos 7,6 billones de patrimonio oculto en paraísos fiscales.



En ese sentido, Estados Unidos, Bolivia y Rusia son los tres países del mundo donde más se presenta fraude fiscal. En el primero, por ejemplo, se calcula que unos 300.000 millones de dólares se escapan al control de Hacienda (8,6%).



Para el caso de Bolivia, aunque la cantidad es mucho menor si se compara con la de EE. UU., la cantidad supone un 66% del total del PIB, que representa unos 3.000 millones de dólares.



ELTIEMPO.COM / APP