Catástrofes naturales dejaron pérdidas por 155 mil millones de dólares

EL TIEMPO le cuenta, en datos, algunas de las noticias nacionales e internacionales más importantes para este miécoles 19 de diciembre de 2018.

Catástrofes y desastres dejaron pérdidas por USD 155.000 millones en 2018

Las pérdidas económicas ligadas a las catástrofes naturales y los desastres provocados por el hombre ascendieron a 155.000 millones de dólares en 2018, en neta baja con respecto a 2017, según las primeras estimaciones de la reaseguradora suiza Swiss Re, publicadas este martes.



El año pasado, las pérdidas se elevaron a 350.000 millones de dólares, recordó Swiss Re en un comunicado, subrayando que la factura para las compañías de seguros también disminuyó, porque los daños asegurados cayeron a 79.000 millones de dólares, contra 150.000 millones de dólares el año anterior.

Más de 300 personas resultaron heridas por el paso del tifón en Hong Kong. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Dólar recuperó pérdidas y se acercó a los 3.200 pesos

En la sesión de este martes, el dólar ganó 10 pesos y se negoció en la Bolsa de Valores de Colombia en un precio promedio de 3.198 pesos frente a la TRM definida para hoy en 3.188 pesos.



La divisa alcanzó un precio máximo 3.209 pesos y un mínimo de 3.183 pesos

Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Francia pagará prima de 300 euros a agentes por frenar a chalecos amarillos

El Gobierno francés anunció hoy una prima de 300 euros para los agentes del orden movilizados durante las protestas de los "chalecos amarillos", cuando los sindicatos policiales preparan una protesta mañana por el exceso de carga que soportan en los últimos meses.



En total, 111.000 agentes, policías, gendarmes o militares recibirán esa paga, aprobada a través de una enmienda a la ley de presupuestos que se debate en la Asamblea Nacional y que tendrá un coste total de 33,3 millones.



El anuncio se produce cuando los sindicatos policiales habían convocado para mañana una jornada de servicios mínimos en el país, acompañada de protestas en las comisarías. Su principal reivindicación proviene de las dificultades que afrontan en las últimas semanas, con un exceso de carga de trabajo ligada a las protestas de los "chalecos amarillos".

El pasado 8 de diciembre, los "chalecos amarillos" se manifestaron contra el aumento en el costo de la vida a los altos impuestos cerca del Arco de Triunfo en Francia. Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

40 años cumple el boxeador Pacquiao, "más fuerte y más rápido"

El filipino Manny Pacquiao, leyenda del boxeo, celebró de manera extravagante sus 40 años, con miles de invitados, incluido el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y se declaró "más fuerte y rápido" que nunca.



"Me siento más fuerte y más rápido, y por la gracia de Dios soy más sabio a los 40 años, me siento como si tuviera 25", dijo Pacquiao, que tiene ganas de enfrentarse al estadounidense Adrien Broner el mes que viene. "Creo que lo mejor está por venir. No habéis visto todavía lo mejor de Manny Pacquiao", añadió.



El cumpleaños, medio abierto al público y festejado en un centro comercial de la localidad donde vive, General Santos, celebró una tómbola en la que se rifaron automóviles y electrodomésticos y acogió actuaciones de grupos de rock y cantantes de gospel.

Manny Pacquiao: el boxeador filipino perdió el patrocinio de Nike por sus declaraciones homofóbicas en las que señaló que las relaciones homosexuales "son peores que las animales". Foto: Joe Klamar / AFP

5 años de prisión en Reino Unido a pareja de neonazis

Adam Thomas y Claudia Patatas, la pareja británica que llamó Adolf a su bebé en honor a Hitler, fue condenada hoy a seis años y medio y cinco años de prisión, respectivamente, por pertenencia a un grupo terrorista, dispuso un tribunal inglés.



Thomas, de 22 años, y Patatas, de 38, ambos con domicilio en la localidad de Banbury, fueron declarados culpables el mes pasado por pertenecer a National Action, una organización prohibida en 2016.



Según el juicio celebrado en un tribunal de Birmingham (centro de Inglaterra), la pareja decidió ponerle a su hijo como segundo nombre Adolf porque sentía "admiración" por Hitler.

ELTIEMPO.COM/APP

Con información de agencias