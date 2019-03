Un ‘brexit’ sin acuerdos, a lo que se está arriesgando el Reino Unido

Bruselas ya no se hace ilusiones. El tercer voto contrario de los diputados británicos al acuerdo que había alcanzado la premier británica, Theresa May, con la Unión Europea (UE) deja al Reino Unido sin apenas opciones de evitar un traumático salto al vacío.

La reacción europea del pasado viernes, tras la votación de la Cámara de los Comunes, fue poco transigente porque en Bruselas reina la impaciencia ante la incapacidad de May de hacer que su Parlamento apruebe el acuerdo y ante su negativa, por ahora, a quitarse de en medio.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció otra cumbre de emergencia para el 10 de abril, a 48 horas de la salida británica, que discutirá otra prórroga o certificará la salida salvaje.



Minutos después del voto en el Parlamento británico respondía la Comisión Europea para lamentar el resultado y recordar que la cumbre europea del 22 de marzo había exigido la aprobación de ese texto si Londres quería retrasar su salida hasta el 22 de mayo. Sin el acuerdo, la fecha de salida se adelanta para el 12 de abril.

Bruselas espera ahora “que el Reino Unido indique antes de esa fecha el camino que quiere seguir para que lo tome en consideración el Consejo Europeo”, el órgano que reúne a los jefes de gobierno del bloque.



Y, por primera vez, en una declaración oficial, la Comisión Europea advierte que la salida a lo bruto “es un escenario probable” y que la UE está preparada para ese acontecimiento desde el pasado diciembre.



Además, el brazo ejecutivo de la UE recordó al Reino Unido que sin aprobar el acuerdo no habrá periodo transitorio ni “mini-acuerdos por sectores” para hacer la vida más fácil a los británicos.



Una fuente de la Comisión Europea explicó a EL TIEMPO que “ahora mismo todo parece posible, incluso la revocación del proceso. Sinceramente, tengo el sentimiento de que la UE está preparada para todo”.

Con las instituciones europeas dedicadas a esa salida brutal del Reino Unido, que de un día para otro pasaría a ser para el bloque un tercer país más, pero con peores relaciones que muchos países del mundo porque entre Bruselas y Londres no habría siquiera un acuerdo comercial, las próximas semanas serán de pura tensión y las salidas todavía abiertas son muy pocas.



La más evidente es ya la salida brutal, un brexit sin acuerdos. Christian Odendahl, jefe economista del Centre for European Reform, explicó a este diario que “la UE, y con seguridad Alemania, se asegurarán de evitar una salida brutal, aunque forzarán al Reino Unido a participar en las elecciones europeas”.Todos los gobiernos europeos prefieren la salida acordada, pero la incertidumbre y la impaciencia van endureciendo las posturas. Francia lidera esa línea más dura.

Didac Gutiérrez, investigador de Science Po de París, también explicó que el presidente Macron “parece haber llegado a la conclusión de que es mejor pagar el precio del brexit que no dejar en el club a un miembro que en cualquier caso será un lastre para las reformas que quiere acometer”.



Gutiérrez considera que Macron seguirá en esa línea dura también porque “esto ocurre en plena campaña electoral europea, y Macron es el personaje que cristaliza la oposición entre el llamado campo europeísta y el antieuropeo, liderado por Salvini (Matteo), ministro del Interior italiano, y Le Pen (Marine), líder de la oposición francesa.



Ambos hasta hace no mucho jugueteaban con la idea de una salida como los británicos. En este sentido, ‘castigar’ a los británicos es, en este contexto electoral, castigar también a los que serán sus adversarios en las elecciones de mayo”.



La segunda vía para Theresa May, si resiste en el cargo, sería poner de nuevo, por cuarta vez, su acuerdo a votación en los próximos días o esperar a que pase la cumbre europea para intentar obtener de sus homólogos del bloque alguna improbable concesión y hacer que el acuerdo se vote el día 11, horas antes de la salida británica.

La gestión de la primera ministra británica Theresa May ha estado marcada por el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea ('brexit'). Foto: Parlamento Británico

Si May piensa que el acuerdo no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado y quiere evitar el destrozo del brexit a lo bruto, podría ir a la tercera opción y pedir, antes del 12 de abril, una nueva prórroga de la fecha de salida. Los europeos solo pusieron por escrito que esa prórroga haría que el Reino Unido tuviera que organizar elecciones europeas en su territorio, previstas para el 23 de mayo.



Además, Bruselas no aceptaría la prórroga si no conlleva algún acontecimiento político de calado en Londres, como la organización de unas elecciones anticipadas tras la hipotética caída de May o incluso un segundo referéndum sobre la membresía a la UE.



Idafe Martín Pérez

Para EL TIEMPO

Bruselas