Petición para cancelar el brexit supera los 6 millones de firmas

La petición lanzada en internet para cancelar el 'brexit' (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) con la revocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa ha superado este domingo los seis millones de firmas, con lo que se convierte en la demanda popular más votada en el Reino Unido.

En cumplimiento de la normativa vigente, la petición, impulsada por la británica Margaret Anne Georgiadou en el portal de peticiones al Gobierno y al Parlamento, será debatida mañana por los diputados. Se trata de un acto simbólico al no haber votación al respecto.

En su respuesta a los firmantes, el Ejecutivo ya señaló hace unos días que no tiene ninguna intención de revocar el artículo 50, cuya activación el 29 de marzo de 2017 inició dos años de negociaciones con Bruselas para la salida de este país de la Unión Europea.



"Honraremos el resultado del referéndum de 2016 y trabajaremos con el Parlamento para aprobar un acuerdo que asegure que salimos de la Unión Europea", dijo, y señaló que revocar el artículo "socavaría la democracia".



El Reino Unido debía salir del bloque europeo el pasado viernes, 29 de marzo, pero finalmente pidió una prórroga del plazo debido a que la Cámara de los Comunes aún no ha aprobado un acuerdo de salida.



La primera ministra, Theresa May, planea someter su tratado a votación por cuarta vez esta semana, tras tres derrotas previas, mientras que los diputados tratarán este lunes de consensuar mediante votaciones indicativas una vía alternativa.



En 2016, una petición que pedía celebrar un segundo referéndum, tras el que dio la victoria al 'brexit' el 23 de junio de ese año, reunió 4,2 millones de firmas. Una demanda al Gobierno en 2017 para detener la visita al Reino Unido del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recabó a su vez 1,9 millones de firmas, si bien tuvo que pararse antes de plazo por la celebración de elecciones anticipadas.



