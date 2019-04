Así vivió Assange durante siete años de asilo en embajada de Ecuador

En todas las entrevistas hechas al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante los siete años que vivió refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, una pregunta se repitió: ¿Cómo es vivir en una embajada? Así describió el hacker el pasó sus días confiando en una oficina de 20 metros cuadrados convertida en habitación.

En octubre de 2013, Assange le dijo al diario británico The Telegraph que vivía en una pequeña oficina equipada con una cama, teléfono, lámpara solar, computadora con conexión a Internet, ducha, cinta para correr y una pequeña cocina.



A pesar de que la sede diplomática ecuatoriana ocupa un lujoso piso de 200 metros, Assange tenía la movilidad restringida, al menos durante el día, cuando la embajada ecuatoriana atiende los requerimientos de sus ciudadanos y otras personas. "Es como vivir en una estación espacial", reveló en 2012 en una entrevista con The Daily Mail.



En ese momento, los empleados de la embajada eran como su "familia", dijo. "Hemos pasado por muchas cosas juntos y entendemos que estamos todos juntos en esto. Algunos miembros del personal han estado aquí casi 20 años. Almorzamos juntos, celebramos los cumpleaños de la gente y otros detalles que no quiero entrar debido a la situación de seguridad. Por supuesto, el ambiente de trabajo ha cambiado mucho porque todavía hay policías alrededor de la embajada y es una situación difícil para el personal", contó.

La embajada permanecía en constante vigilancia. Foto: AFP

En la entrevista con The Daily Mail, Assange contó que rara vez tenía tiempo o ganas para leer por placer. "Entre los pocos libros en sus estantes hay un diccionario en español y uno sobre Guantánamo", sostuvo el diario. Dijo además que veía películas y programas de televisión en su computadora portátil, como The Twilight Zone, la serie de culto de ciencia ficción de los años sesenta.



Otra parte de la rutina de Assange era el ejercicio. El hacker veía cada dos días a un personal trainer, corría en su cinta y practicaba boxeo y calistenia.



Pero no todo fue deporte, películas, visitas y risas. En 2014, a causa del aislamiento, Assange aseguró que sufría arritmias, hipertensión y problemas respiratorios y otras dolencias agravadas por la falta de sol.



Eran épocas en las que Assange recibía visitas frecuentes de simpatizantes y de celebridades, como Yoko Ono, Sean Lennon y los actores Peters Sarsgaard, Maggie Gyllenhaal y John Cusack, junto con el rapero MIA. Una de las famosas que más lo visitó fue la actriz y modelo Pamela Anderson que mantiene, una relación "personal y extraordinaria" con Assange y se mostró consternada por su arresto, así como el cantante residente que lamentó el hecho por sus redes sociales.

Assange arriesgó su vida para destapar la realidad sucia que ocultan nuestros gobiernos. Su arresto es un atropello a la libertad de prensa y de expresión. Aquel que defienda este arresto, tiene algo que esconder o le interesa vivir en una burbuja rodeado de la mentira mediática. pic.twitter.com/jsNQYjuOe3 — Residente (@Residente) 11 de abril de 2019

La saga de Assange en la embajada ecuatoriana, situada en el barrio londinense de Knightsbridge, comenzó en junio de 2012 cuando el fundador de Wikileaks, tocó el timbre, entró y pidió asilo político. Días antes, había perdido su larga lucha legal contra la extradición a Suecia, donde dos mujeres lo acusaban de violación, cargos que luego fueron levantados.



Dos meses después, el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa le concedió asilo y la nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, la llegada de Lenin Moreno a la presidencia de Ecuador complicó la vida de Assange.



A finales de 2017, el mandatario ecuatoriano le exigió que firmara un documento donde se comprometía a no hacer pronunciamientos sobre asuntos de política interna de otros países. Ante su incumplimiento, durante la crisis secesionista catalana, Moreno decidió incomunicar al hacker y negarle el acceso a Internet.

Posteriormente, en octubre de 2018, el gobierno de Ecuador le impuso un protocolo de convivencia que le obligaba a pagar sus gastos de manutención, a someterse a exámenes médicos trimestrales y a que sus visitas sean autorizadas previamente, a cambio de recuperar la conexión a Internet.



Assange protestó por el nuevo régimen porque, según denunció, vulneraba sus derechos humanos y porque, indirectamente, forzaba su salida de la embajada. Si no cumplía con las condiciones, Ecuador podría retirarle el asilo.



Finalmente, tras varios roces con el presidente, este jueves en la mañana fue detenido en la embajada después de que Ecuador le retirara el asilo diplomático. La policía británica confirmó que la detención se debió a que Estados Unidos solicitó su extradición.



Además, el canciller de Ecuador, José Valencia, añadió que la decisión resultaba por el gasto hecho por Ecuador durante la permanencia de en la embajada durante siete años, que superó los 6,5 millones de dolares.

Y la tensión siguió en aumento. "Wikileaks ha descubierto una extensa operación de espionaje contra Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana", dijo ayer Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de Wikileaks.



Hrafnsoon acusó a las autoridades ecuatorianas de recopilar miles de fotos y vídeos que no se sabe bien cómo llegaron a manos de un grupo de personas en España que piden tres millones de dólares a cambio de no publicarlas.



Según el redactor jefe de Wikileaks, desde que el presidente Lenín "Moreno llegó al poder en Ecuador, Julian Assange ha vivido una situación como la del Truman Show", en referencia a la película en que un personaje interpretado por Jim Carrey tiene toda su vida grabada y retransmitida por televisión.



Luego del arresto se le vio desmejorado, más gordo, con el pelo largo y la barba tupida. Ahora Assange, acusado de conspiración por filtrar información clasificada, permanece a la espera de una sentencia por parte de una Corte británica que decidirá su futuro legal. Atrás quedaron los días en los que se entrenaba con un personal trainer y lo visitaban famosos de Hollywood.



