Arrestan a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres

El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido este jueves en la embajada de Ecuador en Londres, informó a Efe una portavoz Scotland Yard. Assange había entrado en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.



Se espera que este jueves el canciller José Valencia presente un informe detallado sobre la situación de Julian Assange al Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador.



Según el diario El Comercio de Ecuador, dicho reporte incluirá las violaciones del fundador de WikiLeaks a un protocolo que fue emitido en octubre de 2018 para su permanencia en el edificio diplomático.

Así fue arrestado Julian Assange, fundador de @wikileaks, en la Embajada de Ecuador en Londres pic.twitter.com/xxgRH8K3sp — Pato.Pastoriza (@PastorizaPato) 11 de abril de 2019

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, argumentó la decisión de no dar más asilo a Assange diciendo que este faltó a la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados y que instaló equipos electrónicos de distorsión, bloqueó las cámaras de seguridad, agredió a guardias de la sede diplomática, accedió sin permiso a archivos de seguridad de la Embajada, entre otras faltas.



Moreno aseguró que solicitó a Gran Bretaña que Assange no fuera extraditado a un país en el que pudiera enfrentar torturas o pena de muerte. "El Gobierno Británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas", aseguró el mandatario.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 de abril de 2019

Por su parte, el expresidente Rafael Correa ha criticado la decisión del presidente Lenín Moreno de entregar a Assange y la ha calificado como un "crimen que la humanidad jamás olvidará".



Posteriormente, en una entrevista con la W Radio, Correa calificó el hecho como una "la mayor canallada de la historia de la humanidad". Sobre las faltas que habría cometido Assange en la embajada, señaladas por Moreno, dijo que "eso es puro cuento, por favor".



"Se acaba de traicionar la confianza en el estado ecuatoriano: hay un asilado entregado a sus verdugos", añadió Correa, quien también dijo que la entrega de Assange estaba "negociada" entre el actual gobierno de Ecuador y Estados Unidos.

El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange.

Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará. https://t.co/GwZ4OLreuo — Rafael Correa (@MashiRafael) 11 de abril de 2019

