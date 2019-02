A qué juega Europa con su idea de crear ‘grupo de contacto’ con Maduro

La mayoría de países de la Unión Europea (UE) deberían reconocer a Juan Guaidó como “legítimo presidente interino” de Venezuela este domingo o el lunes tras el ultimátum de ocho días que dieron a Nicolás Maduro para que anunciara la celebración de elecciones a corto plazo.

Austria e Italia se desmarcan de la línea europea. Uno de los hombres fuertes del Gobierno italiano, Luigi Di Maio, líder de los populistas del M5S, dijo que “no reconocemos ni a Maduro ni a Guaidó”.



Los cancilleres del bloque aprobaron el jueves la creación de un ‘grupo de contacto’ que integrarán gobiernos de Europa y América Latina con el objetivo de buscar una salida pacífica de la crisis venezolana a través de una llamada a las urnas “con todas las garantías de un proceso electoral libre y justo que pueda ser supervisado por observadores internacionales independientes”.



Los 28 países de la UE dieron su visto bueno a la creación del grupo, pero en este solo participarán Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia.



Por América Latina, se confirmó la participación de Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

Fuentes comunitarias explicaron este viernes a EL TIEMPO que esperan que en los próximos días se unan más naciones al grupo. Apuntan a varios europeos y querrían ver unirse a Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.



Europa intenta desmarcarse de la postura más intransigente de Estados Unidos, pero reconociendo a Guaidó y sin levantar la presión sobre el régimen venezolano, al cual somete desde hace meses a sanciones que podrían ir a más si Maduro se niega a ir a elecciones.

Posición alemana

Desde Berlín, según AFP, Angela Merkel dijo que no quiere “una escalada en el conflicto” y busca “contribuir para asegurarnos de que no haya una escalada y para que los venezolanos puedan promover sus propios intereses. Eso, desde nuestro punto de vista, solo puede suceder a través de nuevas elecciones”.



La diplomacia europea considera que el ultimátum a Maduro puede ser compatible con la creación de este grupo, a pesar de que este se plantea para que dure 90 días. Su objetivo último, según explicaron fuentes diplomáticas, es que los países europeos y latinoamericanos presentes en él trabajen juntos, usando sus contactos con Guaidó y el entorno de Maduro, para que el ‘presidente interino’ y el régimen acepten que Naciones Unidas controle unas futuras elecciones.



La ‘canciller’ europea, Federica Mogherini, lleva días conversando con casi todas las capitales de América Latina para impulsar ese ‘grupo de contacto’. También tuvo conversaciones al máximo nivel con La Habana, el Vaticano y Washington.



Washington discrepa. A la Administración estadounidense no le gusta la iniciativa europea y apuesta por aislar al régimen de Maduro. El canciller español, Josep Borrell, afirmó el jueves: “Aunque algunos de los más poderosos actores de este problema me digan que ya no es tiempo de mediaciones, nosotros creemos que puede servir”.



Mogherini explicó que el objetivo del grupo no es servir de mediador entre Guaidó, que tiene el respaldo europeo, y Maduro, a quien el bloque no da ninguna legitimidad.

El ‘grupo de contacto’ buscaría crear las condiciones para que dentro de Venezuela surja un acuerdo que permita esas elecciones controladas por Naciones Unidas.



El grupo reúne a países que ya reconocieron a Guaidó, a otros que previsiblemente harán el reconocimiento este domingo o lunes y a países que, por ahora, no tienen intención de anunciar ese reconocimiento. Mogherini cree que esos diferentes puntos de vista sobre la crisis hacen que el grupo pueda tener contactos tanto con Guaidó como con Maduro.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS