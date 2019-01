Juramentación de Guaidó en Caracas, en la agenda de la OEA y la CIDH

Un grupo de abogados presentó en la noche de este miércoles, en Washington, una solicitud urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo que expida medidas cautelares para proteger a Juan Guaidó, que horas antes se proclamó nuevo presidente encargado de Venezuela. Así mismo, La Organización de Estados Americanos (OEA) reunirá este jueves de forma extraordinaria a su Consejo Permanente para considerar "los recientes acontecimientos en Venezuela".

En su carta a la CIDH, Ignacio Álvarez, Juan Carlos Gutiérrez y María Daniela Rivero, le piden al organismo adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad física y libertad personal de Guaidó, su esposa e hija.



Así mismo, solicita a la CIDH tomar pasos que permitan que Guaidó pueda ejercer sus funciones como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela sin ser objeto de amenazas, hostigamiento y actos de violencia en su contra.

En la carta, los abogados aclaran que al solicitar las medidas no están reconociendo al gobierno de maduro, que consideran ilegítimo, pero que conserva un control sobre la estructura estatal que le permite violar los derechos humanos.



Aún si la CIDH expide las medidas cautelares, es poco probable que el gobierno de Maduro las acate, pues desde hace más de dos años viene desconociendo las actuaciones de este organismo internacional y está en proceso de abandonar el sistema interamericano luego que denunció sus convenciones.

Luis Almagro, secretario general de la ONU, en el puente internacional Simón Bolívar. Foto: Reuters

Lo que se espera en la OEA

Paralelamente, este jueves a las 11 de la mañana hay una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, para analizar la situación del vecino país.



Fuentes en este organismo sostienen que se prevé la expedición de un comunicado de un grupo de unos 13 países reconociendo la proclamación de Guaidó, pero que no hay consenso para la expedición de una resolución, pues esta requiere el concurso de al menos 18 de sus miembros.



Hay expectativa, eso sí, por la posible presencia de Gustavo Tarre Briceño, que fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela como representante especial ante la OEA.

Tarre Briceño, en teoría, representa al nuevo presidente encargado Guaidó, pero la OEA no podría reconocerlo hasta que este no presente credenciales y estas sean aceptadas.



Dado que eso no puede suceder de momento, lo más probable es que se presente en el recinto, pero como invitado del Secretario General Luis Almagro. Un escenario que con seguridad generará un choque con la delegación venezolana, que es la se encuentra acreditada legalmente.



Fuentes cercanas a la OEA le explicaron a este medio que en dado caso de una votación, solo se alcanzarían los 13 votos que ya están fijos y que anunciaron su total apoyo a Guaidó, pues la mayoría de los países miembros del Caribe prefieren no comprometerse, pues son democracias muy frágiles y no quieren generar un precedente que después se use en contra de ellos.

Es una de las tesis que el derecho internacional solo reconoce a un gobierno que tiene control del territorio, la población y las instituciones, de ahí el hecho que la Unión Europea se quedó corta en dar su total apoyo y reconocer a Guaidó.



Por su parte, el Senador Marco Rubio pidió este jueves a Chevron y Valero Energy, los dos más grandes compradores de crudo venezolano en EE. UU. que corten sus lazos comerciales con Maduro y los inicien con el gobierno del presidente encargado Guaidó.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter: @sergom68