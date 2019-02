Trump dice que enviar militares a Venezuela es ‘una opción’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que enviar militares a Venezuela es "una opción" y que había rechazado una solicitud para reunirse con el presidente Nicolás Maduro.



"Ciertamente, es algo que es una opción", dijo Trump en una entrevista transmitida el domingo en el programa ‘Face the Nation’ de CBS. "Bueno, él (Maduro) ha solicitado una reunión y la he rechazado porque estamos muy avanzados en el proceso", agregó el mandatario estadounidense

Venezuela vive una de sus mayores crisis económicas y políticas, y el mandatario Nicolás Maduro enfrenta una intensa presión internacional para que convoque a elecciones generales.



Además de las declaraciones de Trump, los gobiernos de Francia y Austria han dicho que reconocerán a Guaidó como gobernante interino si Maduro no anuncia para la noche del domingo que habrá comicios presidenciales



El canciller austriaco, Sebastian Kurz, dijo que habría un reconocimiento de su país al también presidente (Juan Guaido) de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición venezolana, si no se responde al llamado de la Unión Europea para que haya una elección libre y justa en Venezuela.



"Si esta noche, Maduro no se compromete a organizar elecciones presidenciales, entonces Francia considerará legítimo a Juan Guaidó en su lugar y lo consideraremos como presidente interino hasta que se celebren elecciones legítimas en Venezuela", dijo la ministra de Asuntos Europeos de Francia, Nathalie Loiseau, a la televisión LCI.



Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, China y Turquía, que el domingo afirmó que el reconocimiento a Guaidó ha agravado la crisis del país miembro de la OPEP.



Guaidó sostiene que Maduro es un "usurpador" del cargo porque se impuso en elecciones fraudulentas en mayo del año pasado.



El líder opositor, cuya autoproclamación insufló nuevas energías a la alicaída oposición venezolana, anunció detalles sobre una movilización en apoyo al ingreso al país de ayuda humanitaria que es acopiada en Cúcuta, Colombia, en Brasil y una isla del Caribe, que no precisó.



Guaidó también dijo que contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas para que la ayuda, principalmente medicinas, pueda ingresar al país.



El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el sábado que había hablado telefónicamente con Guaidó para ratificarle la asistencia desde Cúcuta con "apoyo humanitario en víveres, enseres, medicinas y todo lo que se requiera".



REUTERS