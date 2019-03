Críticas de Trump a Duque, atadas a nuevo incremento de cultivos

Mucha sorpresa causaron este viernes las fuertes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su homólogo colombiano, Iván Duque.

A la salida de un evento en la Florida, en el que se refirió al tema migratorio, Trump aseguró que desde la llegada Duque a la presidencia estaban llegando más drogas a EE. UU. que en el pasado.

"Colombia. (Tienen) un nuevo presidente, muy buen tipo, lo conocí, lo tuve en la Casa Blanca y dijo que haría cosas por frenar el flujo de drogas. Pero más drogas están llegando ahora que antes de que fuera presidente. No ha hecho nada por nosotros", dijo Trump sin ahondar en detalles.



Las palabras contra Colombia surgieron cuando Trump comenzó a cuestionar a México, Guatemala, Honduras y el Salvador por "no hacer nada para frenar a los migrantes" y, de repente, también la emprendió contra Duque y su gobierno.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llamaron la atención, pues no han pasado ni dos meses desde que Trump invitó a Duque a la Casa Blanca y le ofreció todos los honores de la diplomacia de su país. Y especialmente ahora que ambos países han armado un frente común contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Foto: Michael Reynolds / EFE

Aunque sobre el papel muchos interpretaron el destemple de las palabras de Trump a su carácter intempestivo y volátil, lo cierto es que tras ellas hay mucho más.

Fuentes oficiales le dijeron a este diario que Trump ya fue puesto al tanto de los resultados de la lucha contra las drogas en el país durante el año 2018 y que muestra un nuevo incremento de los cultivos ilícitos y de la producción potencial de coca.



Precisamente, es por esta época en la que EE. UU. publica los resultados de su evaluación satelital para determinar el tamaño de los cultivos ilícitos presentes en el país a lo largo del año anterior. Como se recuerda, las plantaciones de coca y la producción del alcaloide han venido creciendo sin freno en estos últimos cuatro años.

En la última evaluación disponible, la del año 2017, EE. UU. había cifrado en 209.000 las hectáreas sembradas, una cifra que representó un aumento del 11 por ciento con respecto al año anterior y que batió todas las marcas históricas.



Trump ya había amenazado con descertificar a Colombia ante tan malos resultados, pero los funcionarios en su entorno lo convencieron de lo contrario, alegando que Colombia era un aliado vital y que sería muy injusto con Duque castigarlo por un incremento que se atribuye a los políticas de su antecesor.



De hecho, en su reunión de la Casa Blanca, Duque le pidió a Trump que tuviera paciencia y se comprometió a reducir el área cultivada en un 50 por ciento durante los próximos cinco años. Además, se sugirió que no se evaluara el desempeño del actual gobierno sino hasta el 2020, cuando ya el gobierno de Duque lleve poco más de un año en el poder y sus políticas hayan comenzado a dar resultados.

La lógica de esto es que sería equivocado exigirle a Duque resultados por los esfuerzos del 2018, cuando solo asumió la presidencia a partir de agosto y porque tomaría tiempo implementar sus planes para reversar la tendencia.



Y aunque lo de Trump probablemente no pase a mayores, y es muy improbable que descertifique a su mejor aliado de la región, fuentes consultadas por este diario sostienen que los estadounidenses sí están frustrados por la falta de avances desde que llegó Duque a la presidencia y desconfían de que su estrategia dé resultados.

Se trata de un tema que ya ha salido en varias reuniones entre funcionarios de ambos países. A los colombianos les han pedido, además, que aclaren cuál sería el plan b si la Corte Constitucional sigue bloqueando el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos porque consideran imposible frenar el narcotráfico sino se autoriza nuevamente la fumigación área de los cultivos ilícitos.



Esta fue suspendida en el 2015 por el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de una sentencia de la Corte Constitucional que prohibió el uso del químico, tras conocerse un concepto de la Organización Mundial de la Salud según el cual podría causar cáncer.

A esta decisión se atribuye, en parte, el crecimiento exponencial de los cultivos, al igual que a la política de no fumigar en áreas controladas por las Farc para no entorpecer las negociaciones de paz que se adelantaban en el momento.



El problema para el gobierno de Duque es que en la cabeza de Trump el tráfico de drogas está atado a la crisis migratoria. Un tema que ha sido el eje de su administración y sin duda será uno de los más pesados en la campaña del 2020.

En otras palabras, si el gobierno de Duque no puede mostrar resultados pronto seguirá siendo blanco de la ira de Trump, pues encaja en su estrategia electoral.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68