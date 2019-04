Trump buscó obstruir investigación de trama rusa, dice fiscal Mueller

El presidente de EE.UU., Donald Trump, 'se implicó en esfuerzos para coartar la investigación' del fiscal Robert Mueller sobre la trama rusa y sus respuestas escritas a las preguntas de ese funcionario fueron "inadecuadas", según la versión desclasificada este jueves del informe sobre el caso.

"El presidente Trump (...) se implicó en esfuerzos para coartar la investigación del fiscal especial y evitar la divulgación de pruebas a la misma, incluido mediante contactos públicos y privados con testigos potenciales", señala la versión con tachaduras del informe, publicada por el Departamento de Justicia.

Trump, además, buscó destituir a Mueller de la investigación sobre la trama rusa en las elecciones de 2016, dice el informe.



Los esfuerzos de Trump para sacar a Mueller se produjeron después de que la prensa publicara informaciones de que el presidente estaba bajo investigación por obstrucción a la justicia, indicó el reporte, citando que el 17 de junio de 2017

Trump llamó su asesor Don McGahn y le dijo que "llamara al fiscal general subrrogante y que le dijera que el fiscal especial tenía conflictos de intereses y que debía ser destituido".



El fiscal dijo en su informe sobre la trama rusa que, en base a la evidencia reunida en sus investigaciones, no podría declarar al presidente no culpable de acusaciones de obstrucción a la justicia.



"Si tuviéramos la confianza plena después de una investigación sobre los hechos que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, así lo afirmaríamos", dice el esperado informe hecho por Mueller.



"En base a los hechos y a los estándares legales aplicables, sin embargo, no podemos llegar a esta conclusión", agregó.



EFE Y AFP