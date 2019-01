¿Quién es John Bolton, el polémico asesor de seguridad de Trump?

La polémica en torno de John Bolton no gira desde que este asumió como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca en mayo de 2018. En 2003, fue uno de los hombres más influyentes en la invasión de Irak. Ha defendido desde hace años un ataque militar a Corea del Norte y fue determinante en la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, ya con Donald Trump posesionado como presidente. Todas, con un fuerte sentido belicista.

En América Latina su nombre empezó a sonar con fuerza a partir de este lunes, luego de que apareció en una rueda de prensa en la Casa Blanca con una libreta de notas en su mano derecha con las palabras "5.000 soldados a Colombia", lo que fue captado por los fotógrafos asistentes y de inmediato levantó alertas no solo en el gobierno colombiano sino con otros líderes de la región.



“Halcón de guerra”, “anticomunista virulento” o “belicista por naturaleza”, son algunos de los adjetivos con los cuales la prensa internacional ha recordado a este asesor de 69 años y su trayectoria en política exterior. De hecho, un artículo publicado por el 'New York Times' dice que "lo bueno de John Bolton es que dice lo que piensa. Lo malo es lo que piensa".



Bolton hizo nombre en la carrera política al haber ocupado el cargo de embajador ante la ONU para el gobierno de George W. Bush durante poco más de un año, entre agosto de 2005 y diciembre de 2006, pero tuvo que dimitir cuando los demócratas vencieron en las legislativas y lograron la fuerza suficiente en el Senado para no renovar su mandato.



Antes trabajó por cuatro años en el Departamento de Estado como subsecretario para el Control de Armas y Seguridad Internacional, rodeado por su polémico estilo autoritario y por unas graves acusaciones, las de presionar a los especialistas de inteligencia para lograr datos que justificaran su apodo de "halcón".

Detrás de su característico bigote y su particular color de cabello, se encuentra un ideólogo ultraconservador, un vehemente defensor del "interés nacional" de Estados Unidos que ve con recelo los tratados multilaterales y la ley internacional y que respalda sin pelos en la lengua los ataques militares como estrategia preventiva.



Se rumoró por mucho tiempo en los pasillos de Washington, que fueron precisamente esas características físicas -muy pobladas- las que retrasaron por algún tiempo su entrada al gobierno, pues no convencían al mandatario Trump. Según varios informes de prensa, al presidente no le gusta el vello facial, y ese fue un factor importante a la hora de descartarlo, el año pasado, como posible secretario de Estado de Estados Unidos.

"Es perfectamente legítimo que Estados Unidos ataque primero para responder a la 'necesidad' (de defensa propia) que presentan las armas nucleares de Corea del Norte", defendió Bolton en un artículo publicado a mediados del año pasado en el diario 'The Wall Street Journal'.



De hecho, la mayoría en Estados Unidos cree que Bolton puede hacer lo que quiera sin tener en cuenta el derecho internacional, los tratados o compromisos políticos. Algo que pone a pensar con largo aliente a la base electoral del mandatario republicano.

En 2015, Bolton utilizó un argumento similar sobre Irán, al escribir en el 'The New York Times' que "solo una acción militar" podía evitar que los iraníes obtuvieran un arma atómica.



Ésa es la voz que aconseja ahora a Trump sobre los puntos de vista de todas las agencias de seguridad nacional, incluido el Departamento de Estado y el de Defensa, en el marco de un contexto internacional más polémico que antes, y con temas tan álgidos sobre la mesa como el proceso de desnuclearización con Corea del Norte, la injerencia rusa durante la campaña electoral que terminó con la elección del presidente Donald Trump, la interminable llegada de inmigrantes centroamericanos a la frontera con México y la retirada de tropas de Siria y Afganistán, entre otros temas igual de álgidos.

Nacido en Baltimore en 1948, Bolton se doctoró en Derecho por la Universidad de Yale en 1974 y se alistó en la Guardia Nacional, pero no fue a la guerra de Vietnam y se le atribuye la cita de que "no quería perder la vida en el arrozal de ningún país asiático".



Casado y con una hija, Bolton ocupó un alto cargo en el Departamento de Justicia bajo el Gobierno de Ronald Reagan y en el de Estado bajo el de George H. W. Bush, y pasó por los centros conservadores Instituto Manhattan y American Enterprise Institute.



Aunque muchos le tachan de neoconservador, Bolton se describe como un "libertario" que prefiere "la libertad sobre la democracia" y que, finalmente, ha logrado esquivar el escrutinio del Senado -que no es necesario para ser asesor de seguridad nacional- y situarse justo a la derecha del presidente.

El presidente electo Iván Duque, tras su encuentro con el asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton. Foto: Tomado de Twitter @IvanDuque

Pentágono guarda silencio sobre un despliegue de tropas en Colombia

El secretario interino de Defensa estadounidense, Patrick Shanahan, guardó silencio este martes sobre la posibilidad de un despliegue militar en Colombia, un día después de que un apunte en la libreta el consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump sembrara dudas al respecto.



"No he discutido eso con el secretario Bolton", dijo Shanahan al ser preguntado sobre si había un plan para enviar miles de tropas a Colombia. Ante la reiterada interrogación, Shanahan dijo: "No voy a comentar sobre eso".



En la rueda de prensa de este lunes, al ser consultado sobre una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela, Bolton reafirmó, manteniendo la línea de la semana pasada, que "todas las opciones" están sobre la mesa.



El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo más tarde que desconocía el sentido de los apuntes de Bolton.



