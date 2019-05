¿Por qué fiscal de EE. UU. se niega a comparecer ante la Cámara Baja?

El fiscal general estadounidense, William Barr, defendió este miércoles ante el Senado su manejo del informe de Robert Mueller, el fiscal encargado de investigar la injerencia rusa en las presidenciales de 2016, pero se negó a comparecer este jueves ante la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son sus razones?

Barr, que recibió duras críticas de senadores demócratas este miércoles, comunicó por la noche que no participaría en una segunda audición prevista el jueves en la Cámara Baja del Congreso, dominada por los demócratas.



Jerry Nadler, el demócrata que preside la comisión judicial de la Cámara de Representantes, lo acusó inmediatamente de hacer "chantaje" y mencionó la posibilidad de incitarlo a comparecer.



Horas antes, Barr se presentó ante el Comité Judicial del Senado en plena polémica porque Mueller consideró que el fiscal general había tergiversado las conclusiones de su investigación de casi dos años, al emitir un resumen que minimizó sus averiguaciones sobre el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los demócratas de la comisión judicial del Senado no escatimaron críticas hacia Barr, que compareció ante el Congreso por primera vez desde la publicación del informe Mueller el 18 de abril. "Eligió ser el abogado del presidente", "es usted parcial", le espetaron.



Sin perder la calma, el fiscal general dijo estar "absolutamente" satisfecho con su decisión de no imputar a Trump por obstrucción a la justicia y con el procedimiento elegido para publicar el informe de Mueller.

Según él, una vez que recibió el texto en marzo, éste se convirtió en su "bebé", por lo que consideró un privilegio resumir sus conclusiones. En ese documento de más de 400 páginas redactado tras 22 meses de una investigación compleja, Mueller, exjefe de la policía federal (FBI), exoneró a Trump de las sospechas de connivencia con Moscú durante su campaña de 2016.



El fiscal especial detalló, sin embargo, una serie de presiones ejercidas por el presidente durante su investigación, entre ellas un intento de despedirlo, pero no quiso pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción de la justicia o no.



Barr consideró este miércoles que habría sido "injusto e irresponsable" publicar el informe sin llegar a una conclusión respecto a ese punto y reiteró que el texto no contenía bastantes pruebas para iniciar acciones por obstaculizar la justicia. "El trabajo del Departamento de Justicia ha terminado" y los estadounidenses pueden formarse su propia opinión de aquí a las presidenciales de 2020, añadió pidiendo que no se utilice más "la justicia penal como arma política".

Una cadena de confusiones

Mueller cuestionó las conclusiones de Barr respecto a su informe en una carta que le envió el 27 de marzo y que fue difundida el martes. La síntesis de Barr, opinó

Mueller, "no capturó completamente el contexto, la naturaleza y la sustancia" de las conclusiones de la investigación.



"Ahora existe una confusión pública sobre los aspectos críticos de los resultados de nuestra investigación", escribió Mueller en su carta. "Esto amenaza con socavar un propósito central para el cual el departamento (de Justicia) nombró al fiscal especial: asegurar la plena confianza pública en el resultado de las investigaciones", señaló.



Barr rechazó las acusaciones de haber reflejado de forma errónea las conclusiones cuando en su síntesis indicó que no implicaba cargos penales contra Trump. Si bien la síntesis de Barr ha alentado a la Casa Blanca a declarar exonerado a Trump, muchos demócratas afirman lo contrario, y debaten la posibilidad de avanzar con el juicio político al presidente por obstrucción de la justicia basándose en el informe.

Robert Mueller investigó por dos años la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unid en 2016. Foto: Shawn Thew / EFE

La amenaza también se cierne sobre Barr ya que, tras la revelación de la carta de Mueller, varios demócratas pidieron una investigación y un posible juicio político contra el fiscal general por mentir dos veces ante el Congreso sobre su comunicación con Mueller.



En su intercambio con legisladores este miércoles, Barr evitó las preguntas sobre su testimonio anterior, cuando dijo que no había recibido ninguna objeción de

Mueller sobre su manejo del informe.



La audiencia ante el Senado dejó claro que los demócratas creen que Trump obstruyó la justicia, pero que aún no han decidido si procederán con el pedido de juicio político al presidente, ahora que el Departamento de Justicia ha rechazado ahondar en el tema investigado por Mueller. "El fiscal general Barr debería renunciar", dijo el representante demócrata Adam Schiff.



"Engañó a los estadounidenses con su resumen impreciso sobre el informe Mueller. Luego, engañó al Congreso cuando negó conocer las preocupaciones de

Mueller".



AFP