'Ni una palabra sobre intervenciones militares': Francisco Santos

El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, negó este lunes y de manera tajante que se esté discutiendo con EE. UU. la posibilidad de una solución militar para la actual crisis de Venezuela.

En conversación con los medios para hacer un preámbulo a la vista del presidente Iván Duque, esta semana, a Washington, Santos indicó que no ha tenido "una sola conversación en la que se hable de militares" o de intervenciones de este tipo.



La pregunta surgió a raíz del controversial apunte en una libreta del Asesor Nacional de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, en la que se mencionaban "5.000 tropas para Colombia" justo en una rueda de prensa en la que se discutieron nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro.

Por otra parte, el embajador enfatizó en que uno de los objetivos centrales del viaje del mandatario colombiano será asegurar, por lo menos, US$ 150 millones de dólares que se destinarían a la emergencia que está causando en el país el ingreso de más de un millón de venezolanos en los últimos dos años.



"Necesitamos toda la plata que nos puedan dar porque estamos desbordados. Los costos en salud, educación y otros han sido brutales y los municipios están con cargas gigantes. Quisiéramos que, al menos, fueran unos US$ 150 millones y estamos trabajando en el Congreso para lograrlo", afirmó el embajador.



"El año pasado, EE. UU. ya había entregado a Colombia casi 90 millones de dólares para ayudar con esta situación y la expectativa es que en el presupuesto de EE. UU. para gastar en este 2019 se incluyan estos US$ 150 millones", agregó.



Esa discusión hace parte del proceso de apropiaciones que adelanta el legislativo y que se espera que esté terminado antes de abril.



Así mismo Duque pedirá que se incluya una ayuda semejante en el presupuesto del año 2020, que comenzará a ser discutido en las próximas semanas.

El año pasado, EE. UU. ya había entregado a Colombia casi 90 millones de dólares para ayudar con esta situación (inmigrantes venezolanos)

Esta ayuda es adicional al paquete de asistencia que EE. UU. le entrega a Colombia anualmente y que oscila entre 350 y 390 millones de dólares. Por lo general, esta asistencia es la que se destina a la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo social.



Según Santos, en la agenda de Duque cuando se reúna con el presidente Donald Trump y congresistas de este país estará también la actual coyuntura en Venezuela y el respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



De acuerdo con Santos, gracias al liderazgo de Duque se está hoy frente a un escenario en el que Maduro se encuentra arrinconado gracias al contundente respaldo de buena parte de la comunidad internacional.



El embajador también pidió paciencia a quienes cuestionan la actual estrategia porque aún no ha logrado tumbar a Maduro.



"El plan diplomático está dando resultados. Esto apenas está comenzado y no es fácil. Los que creen que en un abrir y cerrar de ojos el dictador iba a salir, pues no. Hay que darles espacio a las sanciones para que funcionen, a que llegue el dinero (decomisado por EE. UU.) a Guaidó, y que llegue la ayuda humanitaria", dijo el diplomático.



A propósito del viaje de Duque a Washington, el embajador insistió en que reafirma el alto nivel de las relaciones entre ambos países y el apoyo bipartidista que existe en EE. UU. frente a Colombia.



El Presidente también discutirá con sus contrapartes el estado de la lucha contra las drogas y hará énfasis en una agenda comercial que busca estimular las inversiones en el país.

Hay que darle espacio a las sanciones para que funcionen, a que llegue el dinero (decomisado por EE. UU.) a Guaidó, y que llegue la ayuda humanitaria

En ese sentido, Duque sostendrá una cena con destacados empresarios y participará en un encuentro con la Cámara de Comercio de EE. UU. para discutir nuevas oportunidades.



Según Santos, ahora que EE. UU. ha comenzado a hacer énfasis en la infraestructura, Colombia puede convertirse en un destino ideal para esas inversiones.



El embajador, en este mismo frente, confirmó que Colombia aún no ha podido convencer al gobierno de Trump de que le levante los aranceles que impuso a las exportaciones de hierro y acero, pero aseguró que trabajan para que a Colombia no se le apliquen tarifas adicionales.

Agenda del presidente colombiano en Estados Unidos

Miércoles 13 de febrero

A las 9:15 a. m., el mandatario colombiano tendrá una reunión con el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Washington y, posteriormente, a las 10:00 a. m., asistirá a una reunión con el Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara, que se realizará en el Capitolio.



Al mediodía, el Presidente Trump y su esposa Melania se reunirán con el presidente Duque y la Primera Dama, María Juliana Ruiz, en el Despacho Oval y hacia las 12:45 p.m. ambos presidentes sostendrán su reunión bilateral, durante un almuerzo de trabajo en la misma sede presidencial.



Las Primeras Damas dialogarán en el Salón Rojo de la residencia privada de la Casa Blanca, donde abordarán distintos temas, entre ellos la lucha contra el consumo de drogas, y la cooperación en temas culturales y en programas para la primera infancia.



Alrededor de las 2:00 p. m., el Presidente Duque ofrecerá una declaración a los medios.



A las 2:30 p. m., el Jefe de Estado colombiano visitará a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y dos horas después se reunirá con el líder de la minoría de la Cámara baja, Kevin McCarthy.

Jueves 14 de febrero

El jueves a las 8:30 a. m., el presidente Iván Duque asistirá a un desayuno de trabajo con empresarios en la Cámara de Comercio de EE. UU.



Posteriormente, hablará con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Hacia las 12:45 p. m., el Jefe de Estado colombiano visitará a la presidenta interina del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.



Por la tarde, sostendrá reuniones en el Capitolio con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y con el congresista Mitch McConell, líder de la mayoría en el Senado.



A las 3:45 p. m., intervendrá en el evento conjunto de los think tanks (centros de pensamiento) Atlantic Council, Wilson Center y Consejo de las Américas.



Luego dará una conferencia ante estudiantes de la Universidad de Georgetown sobre la Agenda de Política para Latinoamérica.

Viernes 15 de febrero

El viernes, a las 9:10 a. m., el presidente Duque participará en una sesión protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Después se trasladará por varias horas a Nueva York, donde hablará con directivos de las agencias calificadoras de riesgo.



A las 3:00 p. m., Duque llegará a la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y una hora más tarde tocará la campana de cierre de la jornada del mercado accionario, ceremonia emblemática de Wall Street.

Sábado 16 de febrero

De nuevo en Washington, Duque tendrá un encuentro con la comunidad colombiana y liderará un pequeño Taller Construyendo País, que tendrá lugar en el auditorio del BID.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68