Alistan nuevas acciones contra régimen de Maduro en Venezuela

El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo anunció este martes desde Washington que se prepara un conjuntos de acciones adicionales con las que se espera producir un cambio en Venezuela.

Trujillo habló con la prensa a la salida de un encuentro con el Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en el que hicieron una evaluación de la reciente reunión de Grupo de Lima que tuvo lugar en Canadá.



Si bien no entró en detalles, el Canciller indicó que persisten los contactos con otros países o grupos de países que a la fecha no han reconocido al gobierno de Juan Guaidó con la intención de convencerlos de que cambien de parecer.



Al referirse a la inminente llegada de la ayuda humanitaria para Venezuela, el canciller aclaró que está no será suministrada a través de un despliegue militar sino por la vía de organizaciones religiosas o de la sociedad civil que habrían accedido a colaborar.



Trujillo también sugirió que podrían cerca nuevas sanciones económicas de países a nivel individual, como por ejemplo, la protección de activos que hoy contra el régimen de Nicolás Maduro.



El Canciller se encuentra en una gira relámpago por Washington cuyo eje es la situación de Venezuela y el próximo viaje del presidente Iván Duque a la capital estadounidense.

Como informó este diario este domingo, Duque será recibido por el presiente Donald Trump el próximo miércoles 13 de febrero para una visita oficial.



Trujillo también tenia previsto reunión con la Secretaria para la Seguridad Interna Kirstjen Nielsen y con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Eliot Engel.



Para este martes tiene programada una cita con el Asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton.



Por otra parte, el embajador ante la Casa Blanca Francisco Santos ofreció un recepción el lunes para Carlos Vecchio, el nuevo embajador en Washington del gobierno de Juan Guaidó.



El evento fue una especie de presentación en sociedad para el diplomático venezolano al que asistieron más de 10 congresistas de EE. UU., embajadores de otros países , funcionarios y personalidades de la ciudad



La recepción hace parte de una estrategia que busca aislar totalmente al régimen y ofrecer todo el reconocimiento al gobierno del presidente interino.



Francisco Santos volvió a ofrecer el fuerte respaldo de Colombia a Vecchio y los demás diplomáticos.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington