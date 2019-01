Las 'mentiras' de Trump en su discurso televisivo sobre el muro

El presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió este martes en erigir una barrera de acero en la frontera con México, con un costo de 5.700 millones de dólares, denunciando una "creciente crisis", en un momento en que la parálisis presupuestaria se acerca a ser la más larga de la historia de EE. UU.



Inmerso en una lucha de poder de final imprevisible con los demócratas, el mandatario estadounidense denuncia desde hace varios días una "crisis de seguridad nacional" en la frontera con México ante el flujo de migrantes, mientras sus opositores lo acusaron de tener como "rehenes" a los estadounidenses.

De hecho, su discurso fue fuertemente criticado por medios estadounidenses, debido a las imprecisiones y mentiras hechas por el mandatario para justificar la necesidad de un muro en la frontera. Estas fueron las que más sonaron:

'Una crisis humanitaria y de seguridad creciente'

"Les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en la frontera sur", dijo el mandatario al comenzar su discurso y agregó que allí los agentes fronterizos se enfrentan cada día a "miles de inmigrantes ilegales" que intentan entrar al país.



Pero según el medio estadounidense 'Político', tratar el asunto como una "crisis" es impreciso, pues el número de detenidos en la frontera permanece por debajo de los niveles anuales cuando Barack Obama era presidente y muy por debajo a los de la década de los 90 y principios de la del 2000. Los agentes fronterizos "arrestaron 396.597 personas en la fontera de México con EE. UU. en el año 2018. La agencia arrestó un promedio de 400.751 personas por año en la década anterior", añade el sitio web.

'Un ducto para drogas ilegales'

"Nuestra frontera sur es un ducto para una gran cantidad de drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. Cada semana 300 de nuestros ciudadanos mueren sólo por la heroína", dijo Trump.



Si bien la tasa de muertes por sobredosis de drogas en EE. UU. se ha triplicado desde 1999 hasta 2016 y el país enfrenta una epidemia por el uso persistente de opioides, la declaración del mandatario también es imprecisa, pues la mayoría del fentanilo proviene de China.



Además, señala el medio, "a pesar de que la mayoría de la heroína entra a EE. UU. a través de la frontera con México, la mayoría es interceptada en los puertos legales, de acuerdo con un reporte de la DEA", informó Político.

'Una barrera de acero, petición de los demócratas'

En su discurso, Trump afirmó que "a pedido de los demócratas, va a ser una barrera de acero y no un muro de concreto".



"Esta barrera es absolutamente crítica para nuestra seguridad fronteriza. Es algo que nuestros profesionales en la frontera quieren y necesitan", dijo el presidente estadounidense.



Pero la afirmación del presidente es incorrecta, pues los demócratas no le pidieron una barrera de acero. De hecho, se han opuesto a la campaña que ha hecho el presidente desde las elecciones del 2016 para construir un muro de concreto.

'Los demócratas no financiarán el muro'

"El gobierno federal está cerrado por una sola razón: los demócratas no van a financiar la seguridad en la frontera", afirmó Trump. Sin embargo, esa afirmación no es cierta, pues, como afirmó el canal de televisión estadounidense CNN en su página web, "los demócratas no están dispuestos a satisfacer la demanda de Trump de más de 5.000 millones de dólares para financiar el muro. Los líderes demócratas en el Congreso ha ofrecido un total de 1.300 millones de dólares para la seguridad en la frontera en medio de la pelea por el cierre parcial del gobierno".

'México pagará por el muro'

"El muro se pagará de manera indirecta con el gran acuerdo de comercio que logramos con México", señaló el mandatario. Pero desde que prometió su muro en campaña, el país latinoamericano se ha rehusado a hacerlo.



Además, afirmó CNN, el nuevo acuerdo comercial que EE. UU. logró con México, conocido como USMCA aún necesita la aprobación del Congreso. "Incluso si entrara en efecto, cualquier ganancia económica del acuerdo iría a individuos privados y compañías, no al Departamento del Tesoro".



INTERNACIONAL

*Con Efe y AFP