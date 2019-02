'Impedir la ayuda humanitaria en Venezuela sería un crimen': Canciller

El canciller, Carlos Holmes Trujillo, anunció este martes en Washington que ya hay aviones llegando a Colombia cargados con con ayuda humanitaria. Trijullo dio el anuncio a la salida de un encuentro con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el que analizaron la crisis del vecino país.

"Lo que tiene que hacer (Nicolás) Maduro es no impedir que ingrese la ayuda. Eso es lo que el pueblo reclama", afirmó el diplomático que está desde este lunes en la capital de EE. UU. con una agenda enfocada en la situación de Venezuela.



De acuerdo con Trujillo, si Maduro bloquea la entrega estará dando más argumentos a la Corte Penal Internacional que ahora investiga al presidente por violaciones a los Derechos Humanos.



El Canciller también anunció que le ha pedido a la OEA desempeñar un rol de coordinación en la entrega de la ayuda que, en el caso de Colombia, sería suministrada desde Cúcuta.



El funcionario evitó, eso sí, cuestionar la decisión de la Cruz Roja luego que la organización anunciara que no participará en la entrega de la ayuda humanitaria mientras no exista un acuerdo entre las partes, pero insistió en que muchos otros grupos están listos para cumplir esa labor.

Inició el encuentro entre el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores de Colombia @CarlosHolmesTru y el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, @AmbJohnBolton pic.twitter.com/TJ4UKQR1U0 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 6 de febrero de 2019

El ex presidente Andrés Pastrana, que también se encontraba en la OEA para rendir un informe sobre las elecciones en Costa Rica, se refirió a este mismo tema indicando que el mundo no entendería un bloqueo a una ayuda que tanto necesitan los venezolanos y le estaría dando la razón a todos los que hoy lo desconocen.



Trujillo también se reunión en horas de la mañana con el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, para hablar sobre este mismo tema. Ante preguntas de periodistas sobre si había surgido el tema del envío de 5.000 tropas a Colombia, el canciller subrayó que no se había reunido con Bolton para interrogarlo sobre este caso, sino para tratar una serie de temas relacionados con Venezuela.



Uno de los temas fue la reunión de esta semana del Grupo de Lima en Canadá y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación garantizar que la ayuda llegue a la población más necesitadas.



Por su lado, el gobierno de EE. UU. autorizó hace dos semanas el envió de 20 millones de dólares en asistencia médica y alimenticia. Desde entonces, hay gran expectativa por el inicio de la operación para entregar los recursos a los venezolanos y ante la posible reacción del régimen de Maduro una vez comience a fluir.

Sergio Gomez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington