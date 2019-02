¿Cómo es Guantánamo, la prisión con la que EE. UU. amenaza a Maduro?

Durante una entrevista radial, John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump, hizo referencia a una posible llegada de Nicolás Maduro a la prisión de Guantánamo (Cuba).



“Le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes deje el poder, más probable será que pueda tener un retiro agradable en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo", fueron las palabras de Bolton.

Las declaraciones generaron muchas reacciones, sobre todo porque la referencia más común cuando se habla de esa prisión estadounidense es la tortura.



Así las cosas, realmente ¿qué es Guantánamo y qué tan probable es que Maduro pueda ser recluido allí?

La base

La prisión de Guantánamo es una cárcel de máxima seguridad situada en la base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo, en Cuba.



“La base, como tal, es muy útil en temas de inteligencia”, aseguró David Castrillón, experto en asuntos internacionales de la Universidad Externado y miembro del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales.



Desde finales de 1800, Estados Unidos ocupa esa zona cubana, pero fue hasta 1903 cuando lo hizo de forma ‘legal’, tras la firma de un tratado entre ambos países.



El acuerdo, según contó Castrillón, establece que los estadounidenses pueden permanecer allí de manera indeterminada y la única forma de cancelarlo es que ambas partes estén a favor de hacerlo.



La base y la prisión son territorios estadounidenses definidos como ‘territorios no incorporados’, o sea que están bajo soberanía del país norteamericano, pero no se consideran parte de él.



“Guantánamo es una zona gris y no está clara su vinculación a Estados Unidos, por eso no es un territorio al que no lo cobija la Constitución”, detalló Castrillón.

La cárcel de Guantánamo fue creado en el 2001. Foto: Reuters

La cárcel

En el 2001, el centro de detención fue creado como una prisión militar con comisiones militares que juzgan a los prisioneros. En enero del 2002, arribó al lugar el primer prisionero.



Quienes llegan allá son personas acusadas de ser actores intelectuales o materiales de actos de terrorismo. Son considerados ‘combatientes’, ‘enemigos’ o ‘ilegales’ y eso les da una condición diferente a la de ‘prisionero de guerra’.



“Es una cárcel emblemática, pues representa la guerra global contra el terrorismo, iniciada en el 2001. Es un símbolo de imperialismo estadounidense y también de tortura, y es un lugar que propicia varios debates”, añadió el experto.



Castrillón reiteró que es importante tener en cuenta que solo hace falta ser considerado un individuo con vínculos de terrorismo para ir a Guantánamo. No obstante, la gran mayoría han sido dejados en libertad por la falta de pruebas.



“La cárcel es una sala de espera, de tránsito para muchos, pero también un lugar de destino”, complementó el internacionalista, al tiempo que dejó claro que no solo Estados Unidos captura a los sospechosos, “otros países detienen a quienes consideran y los entregan a Guantánamo”.



Cuando Barack Obama llegó al poder, en el 2009, la prisión tenía 200 internos y, actualmente, cuenta con 40, que llevan más de 10 años. En total, entre 2002 y el presente año, 780 personas han pasado por el lugar.

En el 2002, a la cárcel llegó el primer prisionero. Todos lo que llegan allí son porque han sido acusados de terrorismo. Foto: Reuters

La tortura

En el 2004 se evidenciaron los primeros reportes de tortura en Guantánamo. En ese entonces, el informe lo presentó la Cruz Roja.



Las acusaciones se repitieron en el 2017: Nils Melzer, un investigador de Naciones Unidas para temas de tortura, evidenció actos de este tipo.



“Algunas acciones de tortura que se han registrado son: humillación a las prisioneros con temas religiosos, cambios extremos de temperatura, arrancarles las uñas, negarles el acceso al baño, no dejarlos dormir y simulaciones de ahogamiento, entre otros”, contó Castrillón.



El experto aclaró que si bien la mayoría de prisioneros han sido musulmanes, todo aquel que sea acusado de terrorismo tiene cabida allí.

Según algunos informes, en Guantánamo se han registrado torturas contra los prisiones. No dejarlos dormir, simulaciones de ahogamiento y no dejarlos usar los baños, algunas de ellas. Foto: Reuters

El cierre

Una de las promesas de Barack Obama cuando aspiraba a ser presidente de Estados Unidos fue que iba a cerrar Guantánamo. Sin embargo, al llegar al cargo no pudo hacerlo.



Según explicó Castrillón, no cumplir con esa promesa de campaña se debió a dos razones: una legal y otra política.



“Desde lo político, quienes han estado en contra del cierre de la cárcel siempre han apelado a cuestiones de seguridad nacional y de prevención. Desde lo judicial, afirman que si hay prisioneros que permanecen allí es porque sí cometieron delitos y que deben pagar”, sostuvo.



Asimismo, complementó, su cierre o mantenerla abierta es una cuestión de Demócratas y Republicanos, respectivamente.



En la actualidad, con el mandato de Donaldo Trump, quien se ha mostrado a favor de mantener abierta la prisión, el debate se reduce a “si apoyo a Trump, apoyo mantenerla; si no lo quiero, apoyo cerrarla”, señaló Castrillón.

Según el experto David Castrillón, que Maduro llegue a Guantánamo es muy poco probable. Foto: AFP

¿Y Maduro?

Preguntado por las posibilidades reales de que Nicolás Maduro sea recluido en Guantánamo, Castrillón fue directo: “No creo que lo hagan”.



“Que hablen de una posible llegada de Maduro a la cárcel es más una forma de decirle a los estadounidenses: ‘miren, este hombre es tan malo como los terroristas’, y así justificar posibles acciones en Venezuela”, agregó.



El experto manifestó que Estados Unidos tendría que acusar a Maduro de terrorismo para poder capturarlo e ingresarlo a Guantánamo “y es difícil pensar en cómo el líder del chavismo entra en esa narrativa, por eso creo que la amenaza es algo simbólica, para mostrarlo como lo peor de lo peor”, cerró.Redacción APP