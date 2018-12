Exabogado de Trump se declaró culpable de mentir en trama rusa

Michael Cohen, exabogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, se declaró culpable este jueves en una corte de Nueva York de mentir al Congreso en la investigación sobre sus contactos con los rusos, informaron los medios.

Cohen, de 52 años, acudió este jueves a la corte federal de Manhattan, de acuerdo con los reportes. En septiembre, su abogado dijo que el antiguo consejero legal de Trump había proporcionado "información importante" al equipo investigador del fiscal especial Robert Mueller.

El exletrado de Trump admitió haber mentido al Congreso sobre su implicación en los planes de negocio relativos a una potencial Torre Trump en Moscú durante la campaña electoral de 2016, según 'The New York Times'.



Este nuevo giro en la pesquisa independiente dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, que busca determinar si hubo o no colusión entre la campaña electoral del mandatario en 2016 y agentes rusos, es potencialmente embarazoso para el presidente de Estados Unidos. "Fue un proyecto bien conocido (...) No duró mucho. No lideré este proyecto", dijo Trump antes de volar a la cumbre del G20, que tendrá lugar este fin de semana en Argentina.



"No habría habido nada de malo si lo hubiera dirigido", agregó. "No lo hice por varias razones, la primera, incluso si nada me obligaba, es que estaba muy ocupado haciendo campaña para la presidencia".

Sujeto a varios procesos penales, Cohen ya se había declarado culpable de varios cargos de fines de agosto ante fiscales de Nueva York.



Después de distanciarse de Trump, Cohen está cooperando con Mueller, quien además de investigar la posible colusión con Rusia busca determinar si el presidente intentó obstruir la indagación al respecto.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Cohen de haber mentido para obtener una sentencia reducida. "Es una persona débil y lo que está tratando de conseguir es una sentencia reducida. Por eso está mintiendo sobre un proyecto del que todos conocían", dijo Trump.



AFP