En la OEA, Iván Duque pide reforzar cerco diplomático contra Maduro

Durante una sesión sesión del Consejo Permanente de la OEA, este viernes, el presidente Iván Duque pidió a sus miembros que afiancen el "cerco diplomático" contra Nicolás Maduro y se "invite" a las Fuerzas Armadas a jurar lealtad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

"Esta urgencia, esta realidad amerita que el cerco diplomático se afiance y se fortalezca, que se invite de manera clara a los miembros de las fuerzas militares en Venezuela a que le presenten su lealtad a la Asamblea Nacional (AN) y al presidente Guaidó y que dejen hablar al pueblo venezolano con tranquilidad", dijo el mandatario colombiano durante su tercer día de visita oficial a Estados Unidos.



"El cerco que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible y como tal tenemos que estar a la altura para que no amaine la esperanza de los ciudadanos que están saliendo a las calles (...) sino que por el contrario se fortalezca y que se vea que los días de la usurpación están contados", dijo el presidente.

Duque señaló que es necesario reconocer que la OEA "ha sido fundamental en el cerco diplomático que esperamos lleve al fin de la horrible noche que ha afectado a Venezuela".



El mandatario colombiano consideró que se deben ofrecer "garantías" al estamento castrense, que sigue siendo fiel a Maduro, para que "dejen hablar al pueblo venezolano con tranquilidad y pronto llegue el fin de esta terrible etapa de violencia y de persecución política".



"Yo quiero -dijo Duque- que hoy, ante esta organización, el mundo entero y Latinoamérica sepan que vamos a estar a la altura de las circunstancias, que esto no es una discusión de cuánto podrá durar la usurpación (de Maduro). El cerco diplomático que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible".

El mandatario también afirmó que Colombia inició el proceso para retirarse de la Unasur, pues es un órgano que va en contravía a las políticas de ese gobierno y de la democria. "Vengo hoy a reafirmar que Colombia hace pocos meses pidió retirarse de Unasur y hoy estamos presentes para ratificar y reconocemos en el sistema latinoamericano el mejor instrumento de diálogo político y de fortalecimiento de nuestras democracias que no vamos a permitir que se siga fracturando", anunció el presidente.

Total respaldo a Almagro como secretario general

En un discurso con gran expectativa, Duque dijo que Colombia está "orgullosa" del trabajo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que por eso apoyará su candidatura para la reelección por un periodo de cinco años más.



En su discurso, Duque mencionó que se había reunido con Almagro, y que en su, en Washington, había visto el libro 'La noche no será eterna' del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá. Haciendo referencia a ese título, el colombiano exclamó: "¡La noche de la dictadura no será eterna y ya le llegó su final, la noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó, la noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible ya terminó!". "¡Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente y estamos listos a trabajar por ello!", añadió.



Cuando el mandatario colombiano mencionó en su discurso a Venezuela, la misión diplomática de ese país se levantó y salió de la sala donde se estaba celebrando la reunión del organismo.

Por su parte, Luis Almagro, lanzó varios elogios sobre el mandatario colombiano por la manera como ha enfrentado la crisis venezolana. "(Duque) ha entendido que cuando la diplomacia es lenta se vuele irrelevante y que si el derecho internacional se queda en los libros no es solución", dijo el secretario de la Organización de los Estados Americanos.

"En seis meses ha demostrado su coherencia entre lo que dice y hace y es consistente de los principios de este organismo. Colombia no da excusas. Ejecuta", añadió.



El Secretario también agradeció al país y al actual gobierno por haber optado por abrir sus puertas a los venezolanos pese a los costos, mientras otros en el continente han mirado hacia otro lado. De paso, Almagro lanzó duras palabras a grupos como el ELN que se hacen llamar guerrilleros pero que en realidad se dedican al terrorismo y al crimen organizado.

