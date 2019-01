El hombre al que arrestaron por robar un boleto de lotería premiado 

Adul Saosongyang, un hombre de 35 años, fue arrestado luego de ser acusado de robar e intentar cobrar un boleto ganador de lotería premiado con 10 millones de dólares. La historia, que ocurrió en el norte de California, en Estados Unidos, se conoció esta semana.

Las autoridades acusaron al hombre de un ‘gran robo’ luego de sustraer el boleto ganador a su compañero de apartamento. De acuerdo con el teniente Chris Polen, del Departamento de Policía de Vacaville, ciudad del condado Solano, el pasado 20 de diciembre un residente de la localidad gastó 30 dólares en un boleto de lotería para raspar, con la esperanza de conseguir dinero extra para la navidad.



El boleto resultó ganador y el comprador pensó que se había ganado 10.000 dólares. Emocionado por su suerte, les compartió la noticia a sus dos compañeros de vivienda. Al siguiente día intentó cobrar el boleto pero se llevó la sorpresa de que el billete no era el premiado, sino que además había sido alterado.



“La víctima sospechó que uno de sus compañeros debió haber robado su boleto ganador mientras dormía e inmediatamente reportó el robo al departamento de policía”, dijo el teniente Polen.



Entre tanto, Saosongyang intentó cobrar los 10.000 dólares en la Oficina de la Lotería en Sacramento, y allí se enteró de que el premio era de 10 millones de dólares. El video del lugar donde fue vendido el boleto reveló que el sospechoso no había comprado ni raspado el billete.



Polen advirtió que los detectives de la policía trabajaron en conjunto con los investigadores de la Lotería de California y establecieron que, supuestamente, Saosongyang compró y alteró otro boleto para reemplazarlo por el ganador.



El sospechoso fue citado para, presumiblemente, cobrar el premio de 10 millones de dólares el pasado 7 de enero, pero en vez de llevarse el dinero resultó detenido por el gran robo, entre otros delitos. La Lotería de California le dijo a la cadena NBC que no puede establecer que el denunciante es el ganador de los 10 millones de dólares hasta que no concluya la investigación



EFE