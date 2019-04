Demócratas piden ver completa la investigación contra Trump

Congresistas demócratas recurrieron el viernes a un mecanismo legal para ver el informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre su investigación del papel de Rusia en la campaña presidencial de 2016, mientras evalúan cómo utilizar los hallazgos en contra del presidente Donald Trump

El presidente de la comisión judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, un demócrata, emitió un requerimiento al Departamento de Justicia para que se entregue todo el reporte de Mueller, argumentando que no puede aceptar la versión editada del jueves que "deja a la mayor parte del Congreso en la oscuridad".



"Mi comisión necesita y está facultada para acceder a la versión completa del reporte y a la evidencia subyacente consistente con prácticas pasadas. La edición parece ser significativa. Hasta ahora no hemos visto nada de la evidencia real que el fiscal especial desarrolló para establecer este caso", dijo Nadler en una declaración.

El informe de 448 páginas detalló una serie de acciones de Trump para impedir la investigación, generando dudas sobre si obstruyó la acción de la justicia. Su esperada publicación es un punto de inflexión en el agitado mandato del líder republicano y alienta las pasiones entre partidarios y detractores antes de las elecciones de 2020.



El informe, que se publicó sin algunas partes para proteger información confidencial, proporcionó nuevos detalles sobre cómo el presidente republicano intentó forzar la destitución de Mueller, ordenó a miembros de su gobierno que declararan públicamente su inocencia y le dio un indulto a un antiguo asesor para tratar de evitar que cooperara.



El requerimiento demócrata le da al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, hasta el 1 de mayo para generar el material solicitado.

El informe tiene testimonios fabricados: Trump

Entre tanto, el presidente Trump desestimó este mismo viernes testimonios desfavorables sobre él, que aparecen en el informe Mueller, como algo que fue "fabricado" por sus enemigos políticos.



"Algunas personas hacen declaraciones sobre mí en el loco Informe Mueller, escrito por 18 demócratas enojados llenos de odio hacia Trump, que son fabricadas y totalmente falsas", tuiteó el mandatario.



Después de revisar el informe, producto de 22 meses de investigación de fiscal especial, el fiscal general, William Barr, y su adjunto Rod Rosenstein concluyeron que no había pruebas suficientes para acusar al presidente de obstrucción. Mueller, sin embargo, destacó que la evidencia que reunió "no exonera" a Trump.



"Debido a que nunca acepté testificar, no fue necesario que respondiera a las declaraciones hechas en el 'informe' sobre mí, algunas de las cuales son una 'pura mierda' y solo se hicieron para hacer que la otra persona se vea bien (o que yo me vea mal)", agregó Trump, repitiendo su descripción de la investigación como un "engaño iniciado ilegalmente".



La primera reacción de Trump a la publicación del informe fue de júbilo. Cantó victoria y dijo: "Hoy tengo un buen día". También tuiteó una fotos suya de espaldas con la gráfica de la popular serie "Juego de Tronos" con la frase "Game Over" ("Se acabó el juego"). Pero este viernes se mostró más a la defensiva antes de partir de fin de semana largo a su centro de golf en Florida, reafirmando que no hizo nada malo.

Barr, otro objetivo de los demócratas

Mueller dijo que los esfuerzos de Trump "por influenciar la investigación fueron en su mayoría infructuosos", en gran medida porque las personas de su entorno declinaron seguir o acceder a sus peticiones.



Los episodios de posibles irregularidades ahora van a ser examinados en la Cámara de Representantes, que está dominada por los demócratas, incluyendo hechos como el despido del exdirector del FBI James Comey, los esfuerzos de Trump para destituir a Mueller y sus intentos de impedir que se difundieran los correos sobre la reunión en la Torre Trump en 2016 entre rusos y su equipo de campaña.



Los demócratas piden acciones contra Barr, argumentando que el informe de Mueller menoscaba algunas de las afirmaciones hechas por el fiscal general sobre el tema de la obstrucción y la cooperación de la Casa Blanca con la investigación.



"Hay al menos cuatro formas significativas en las que el señor Barr engañó a la opinión pública sobre el contenido del informe Mueller", dijeron en un comunicado conjunto el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Eric Swalwell, un legislador de California, pidió la renuncia de Barr y muchos otros le recriminaron. Éstos acusan a Barr de sugerir públicamente de forma falsa que Mueller no tenía la intención de que el Congreso resolviera el tema de la obstrucción a la justicia.



