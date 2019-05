'Corte debe facilitar regreso de fumigación aérea': vicepresidenta

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucia Ramírez, le pidió este lunes a la Corte Constitucional dejar de poner condiciones imposibles que hoy están pidiendo para la reanudación de la fumigación aérea en el país.

Ramírez se encuentra de gira en Washington donde tiene previsto importantes encuentros con miembros de la administración de Donald Trump, el Congreso y la banca multilateral.



"Estamos pendientes de que la Corte nos facilite las cosas sin poner condiciones imposibles, porque una condición como que haya pruebas 100 por ciento que (la fumigación) no causa efectos a la salud.



Si usted se toma 100 vasos de agua al día le aseguro que también se enferma", dijo Ramírez a la salida del primer evento de su periplo, una charla en el American Enterprise Institute donde habló sobre las perspectivas económicas del país, la estrategia de desarrollo del presidente Iván Duque y la crisis en Venezuela.



Ramírez expresó esperanza en que muy pronto llegarán a un acuerdo que permitirá la reanudación de la fumigación en el país.



En el foro, la vicepresidenta citó la decisión de suspender la fumigación como una de las razones para el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en los últimos años.

En ese mismo sentido, criticó tanto al gobierno de Juan Manuel Santos como a las Farc por propiciar la expansión de los narcocultivos.



Ramírez, y con el mensaje que trae para la administración, le pidió a

Trump que reconozca el enorme esfuerzo que viene haciendo el gobierno del presidente Duque desde que asumió las riendas, en agosto pasado, y habló de una erradicación récord de más de 80.000 hectáreas en tan solo 8 meses.



Así mismo, insistió en que es inaceptable que los miembros de las Farc que han seguido en el narcotráfico con posterioridad a los acuerdos de paz "no les pase nada.

Hay que aplicarles con todo el rigor la extradición", afirmó la vicepresidenta.

No podemos tener en Venezuela una Cuba porque si eso pasa no

hay Colombia, ni Panamá e

Se trata de dos temas prominentes en la agenda bilateral, pues corre el rumor de que EE. UU. podría descertificar a Colombia por no cumplir con sus compromisos antidrogas y que existe malestar por el freno a la extradición de miembros de la guerrilla que son requeridos por la justicia de EE. UU.



En relación a Venezuela, Ramírez dijo que la crisis representa una amenaza para toda la región y expuso las alianzas de Nicolás Maduro con el ELN, las Farc, terroristas y narcotraficantes. Y cuestionó, de pasó, la influencia de Cuba en los asuntos de Venezuela."No podemos tener en Venezuela una Cuba porque si eso pasa no hay Colombia, ni Panamá e incluso ni EE. UU.", afirmó la funcionaria.

En su intervención, la 'vice' del presidente Duque pidió seguir aplicando toda la presión política, diplomática y económica contra el régimen de Caracas e hizo hincapié en que la oposición debe permanecer unida en su esfuerzo con restaurar la democracia.



Ramírez tenia este lunes una cita con la CEO del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, y otra con Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense.



Este martes tendrá reuniones con el US Colombia Business Partnership, en el Atlantic Council y, luego, un encuentro con el Secretario de Defensa encargado Patrick Shanahan.



Así mismo participará en la Conferencia de las Américas que organiza el Departamento de Estado y sostendrá un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68