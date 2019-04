¿Cómo afectaría un posible cierre de frontera a EE. UU. y México?

El Gobierno de México afirmó este lunes que el cierre de la frontera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado llevar a cabo tendría efectos "disruptivos" en el comercio bilateral.

"Esperemos que esas amenazas no se den, porque serían muy disruptivas para el comercio", dijo la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, en una rueda de prensa con una delegación de líderes políticos y empresariales de San Diego (EE. UU.) y de Baja California (México).



De la Mora agregó que una interrupción de los flujos comerciales acarrearía efectos negativos en las actividades económicas en ambos lados de la frontera. "Son fronteras vivas; el 70 por ciento del comercio de México y Estados Unidos se hace a través del transporte terrestre", sostuvo.

La visita de la delegación binacional, de 95 miembros, se realiza del 31 de marzo al 3 de abril. Entre los miembros de la delegación destacan Kevin Faulconer, alcalde de San Diego, y Jerry Sanders, presidente de la Cámara Regional de Comercio de San Diego.



En la visita se prevén discusiones con representantes de dependencias federales mexicanas sobre los lazos económicos y diplomáticos, el recién firmado Tratado entre

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y proyectos de infraestructura fronteriza, entre otros temas.



La Cámara Regional de San Diego señaló que "por más de un cuarto de siglo, la región Cali-Baja (California-Baja California) ha aprovechado el libre comercio para crear una de las cadenas de suministro y fabricación más exitosas del mundo, brindando un ecosistema de negocios transfronterizos que es fuente de nuevos empleos y oportunidades a ambos lados de la frontera".

Frontera entre Estados Unidos y México Foto: Reuters

"Con el nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, la región Cali-Baja se beneficiará a razón de un marco modernizado y mejorado que refleja las necesidades actuales de la industria.



Sin embargo, el nuevo acuerdo no puede entrar en vigor, y estos beneficios no se realizarán, hasta que la legislatura de cada país ratifique el acuerdo", señaló.



La visita se da luego de que Trump insistió el 29 de marzo en su amenaza de cerrar la frontera con México y advirtió de que lo podría hacer en esta semana si el país latinoamericano no detiene "inmediatamente" toda la inmigración ilegal.

"Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal que ingresa a Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, estaré cerrando la frontera o grandes secciones de la frontera la próxima semana", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Efe