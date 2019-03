Cancelan reunión del BID en China por desplante a enviado de Guaidó

No fue solo de Estados Unidos sino de varios países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la decisión de cancelar la reunión anual que estaba prevista para celebrarse la próxima semana en la ciudad china de Chengdu. El motivo: el rechazo por parte de las autoridades asiáticas de otorgarle la visa a Ricardo Hausmann, flamante representante de Venezuela nombrado por el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó.

Fuentes estadounidenses sostuvieron a EL TIEMPO este viernes que la junta de países miembro de la entidad tomó la decisión de cancelar el encuentro después de que China se negó a cambiar su postura. Agregaron que la junta votaría en los próximos 30 días para acordar una nueva fecha y lugar para la reunión.



"Es una decisión que lamentamos todos, pero que terminó siendo inevitable. Una mayoría de los países miembros del BID había reconocido a Ricardo Hausmann como el enviado legítimo de Venezuela en representación del gobierno de Juan Guaidó, pero China no quiso otorgarle una visa para que pudiera asistir. Fue este país, al no reconocer esa decisión, quien politizó este proceso", agregó un fuente que quiso mantener su identidad en el anonimato.

"Es la primera vez que algo así sucede. Es como si Estados Unidos no deja entrar a (Raúl) Castro a la cumbre de Naciones Unidas. Era algo inacotable", agregó.



También afirmaron que el gobierno chino no dejó mayor opción al no querer aceptar la derrota, pues la mayoría de los miembros aceptaron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, expulsando de inmediato al representante de Nicolás Maduro.



Tal decisión deja muy mal parado al gobierno chino no solo en esa región sino a nivel mundial, demuestra que la crisis que atraviesa Venezuela es tema principal en la agenda de los más importantes países del mundo y tensa aún más las relaciones entre Estados Unidos y China.



Además, es un golpe para las relaciones entre China y América Latina en momentos en que el gigante asiático incrementa sus inversiones en la región. Y deja al presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, en una posición muy incómoda.



Es probable que China aplique también alguna retaliación en otros foros contra los países que boicotearon la cita. El país asiático es el de más reciente incorporación al BID en calidad de donante. Pekín se comprometió a contribuir con US$ 350 millones para el desarrollo en Latinoamérica.



Por su parte, el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, acusó a China de menoscabar el avance democrático en América por negarle la visa a Hausmann, representante de Venezuela nombrado por Guaidó, quien desde hace dos meses libra una pugna por el poder con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



EE. UU. y más de 50 países impulsan la salida del poder de Maduro, cuya reelección consideran ilegítima, y reconocen como presidente encargado a Guaidó, quien es también el jefe de la Asamblea nacional.



Redacción Internacional con Reuters y AFP