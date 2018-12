Arresto en Pekín aumenta tensión entre Canadá, China y EE. UU.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó este martes el arresto de un exdiplomático canadiense en China, y dijo que su gobierno se toma "muy en serio" la situación, en momentos en que Pekín protesta por la detención en Canadá de una alta ejecutiva del grupo chino Huawei.

"Estamos al tanto de la situación de un canadiense detenido en China. Hemos estado en contacto directo con los chinos", dijo Trudeau al responder a preguntas de periodistas tras informaciones de una ONG que daban cuenta de la detención de Michael Kovrig, un experto canadiense del noreste asiático que fue diplomático en Pekín, Hong Kong y ante las Naciones Unidas.



"Estamos comprometidos con este caso que tomamos muy en serio y, evidentemente, estamos proporcionando asistencia consular a la familia", declaró Trudeau.



Pese a que Canadá confirmó la detención, dijo que no hay una conexión explícita con el arresto en Vancouver de la presidenta de finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, que este martes volvió a presentarse ante una corte para una audiencia en un caso que ha enfurecido a Pekín.



La ejecutiva de 46 años enfrenta acusaciones de Estados Unidos que apuntan a que engañó a bancos internacionales sobre el control de Huawei de una compañía que opera en Irán, poniendo a los prestamistas en riesgo de violar las sanciones estadounidenses, según documentos judiciales.

El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, confirmó que Canadá está al tanto de la detención de un ciudadano en China, pero no dio detalles de su identidad. Además, destacó que no hay "indicios explícitos" de que el hecho estuviera relacionado con la causa de la ejecutiva de Huawei.



Dos fuentes habían dicho más temprano que el detenido es Kovrig, quien reside en China y trabaja para el International Crisis Group, que aseguró estar buscando su liberación inmediata.



China ha amenazado con graves consecuencias si Canadá no libera inmediatamente a Meng. Pero el primer ministro canadiense dijo que este es un asunto que deben decidir los tribunales.



Este martes es el tercer día de audiencias para Meng en un tribunal de Columbia Británica, donde un juez evaluará si debe ser liberada bajo fianza a la espera de los procedimientos de extradición.

Con la intención de poner fin a la detención de Meng, su abogado defensor dijo que su cliente podría estar vigilada por dispositivos de alta tecnología y por un servicio de seguridad las 24 horas del día para garantizar que la ejecutiva no huirá del país.



También propuso pagar una fianza de 15 millones de dólares canadienses (11,3 millones de dólares) y prometió que Meng entregará todos sus pasaportes y documentos de viaje a la policía de Canadá, según el tribunal.

Por su parte, Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el arresto del ciudadano canadiense en China, y pidió a Pekín que "detenga todas las formas de arrestos arbitrarios".



El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Palladino, exigió ante periodistas "el respeto de las protecciones y de la libertad de todas los individuos de acuerdo con los compromisos internacionales de China en materia consular y de derechos humanos".



