Informe lanza alerta por desbordamiento de la violencia en Tumaco

Serias deficiencias en las desmovilización de los miembros de las Farc tras la firma de los acuerdos de paz han contribuido a la conformación de nuevos grupos criminales que hoy día son responsables de incontables atrocidades en Tumaco y contribuyen al aumento de la violencia que viene registrando en este municipio en la costa pacífica del país.



Esa es la principal conclusión de un informe de 64 páginas que presentará este jueves la organización Human Rights Watch durante una conferencia de prensa en Bogotá.

El informe, titulado 'Violencia reciclada: Abusos por grupos disidentes de las Farc en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia' es producto de una serie de visitas de campo que realizó esta ONG estadounidense al igual que entrevistas con más de 70 personas, entre ellas víctimas, funcionarios del gobierno colombiano y líderes comunitarios.



"Grupos disidentes de las Farc como Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico y Frente Oliver Sinisterra asolan barrios urbanos y veredas rurales de Tumaco. Los grupos matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse" dice el reporte en uno de sus apartes en el que se atribuye buena parte de la nueva violencia a la proliferación del tráfico de drogas en la región.

Durante la investigación, HRW documentó abusos contra más de 120 personas cometidos desde mediados de 2016 y entre los que se incluyen 21 asesinatos, 14 desapariciones, 11 casos de violación sexual o intento de violación sexual y 24 casos de reclutamiento o intento de reclutamiento.



De acuerdo con la ONG, estos números solo representan una fracción de los que han sido reportadas a las autoridades y cientos más que no se denuncian por temor a las represalias.



Estadísticas oficiales recopiladas por HRW indican que durante el 2017 la tase de homicidios en Tumaco era cuatro veces más alta que el promedio nacional mientras que los datos hasta septiembre de este año ya señalaban un nuevo incremento de casi un 50 por ciento en lo que va del año.



Aunque no todos los crímenes se atribuyen a las disidencias de las Farc y todavía hay muchos abusos que cometen las Autodefensas Gaitanistas, grupo paramilitar que se formó tras la desmovilización de estos grupos en la década pasada, tres fiscales que investigan los homicidios en el municipio le dijeron a HRW que los grupos conformados por los ex guerrilleros son responsables de la mayoría y la causa del drástico aumento de asesinatos que se viene registrando.

"Es habitual que estos grupos asesinen a civiles para aterrorizar o imponer su autoridad en barrios urbanos de bajos recursos y comunidades rurales. Por ejemplo, en mayo de 2018, un pescador de 26 años fue hallado muerto en un estero, con las manos atadas con una soga. Su cuerpo presentaba decenas de heridas de bala. En el pecho, habían dejado un cartel que decía “por ladrón y sapo”, afirma el reporte.



Según la investigación de HRW, los residentes de Tumaco pueden ser asesinados por tan solo cruzar una “frontera invisible” hacia un barrio donde no son conocidos por el grupo armado que controla la zona.



HRW ya había realizado un informe sobre la violencia en Tumaco en el 2014 y con su regreso a la zona en el 2018 buscaba constatar si se habían presentado cambios en la situación, que ya era grave para esa época.



“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo con las Farc finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta organización y que este jueves se reunirá con el presidente Iván Duque para presentarle el informe y discutir posibles soluciones.

El reporte también documenta el aumento de asesinatos de líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos y cifra en 7 la cantidad que han muerto desde el 2017. Así mismo, sostiene que en ningún otro lugar de Colombia se está presentado tanto violencia sexual como la que han desatado en Tumaco estos grupos armados.



En el informe también se presenta como prueba de la barbarie de estos grupos el secuestro y posterior asesinato de tres empleados del periódico ecuatoriano 'El Comercio' y que se atribuye al Frente Oliver Sinisterra y a su comandante, alias Guacho.



HRW destaca que desde comienzos del 2018 el gobierno desplegó una agresiva campaña militar para frenar los abusos. Pero anota, acto seguido, que esta no ha logrado frenar la violencia que antes estaría creciendo.



Y hacen énfasis, de paso, en que la impunidad sigue siendo la norma.



"De los más de 300 homicidios registrados oficialmente allí desde 2017, solamente una persona fue condenada por un caso. No hubo acusaciones, ni mucho menos condenas, en relación con ninguno de los casos de desaparición, reclutamiento ilícito o desplazamiento forzado cometidos desde 2017", dice el reporte.

HRW menciona como el nuevo gobierno de Iván Duque ha dado prioridad a la captura o muerte de los comandantes de estos grupos disidentes, especialmente de 'Guacho'. Y aunque no cuestionan la iniciativa, si afirman que es una estrategia muy limitada.



“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho. Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de 'Guacho' para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”, sostiene Vivanco.



El informe hace una serie de recomendaciones tanto al gobierno nacional, como a la Fiscalía y las autoridades locales en el municipio.



Entre ellas aumentar la cantidad de investigadores, fiscales y jueces en que tienen a su cargo casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y otros graves abusos.



Además, intensificar los esfuerzos para reducir los cultivos de coca, incluyendo planes de sustitución de cultivos y adoptar medidas para asegurar que las personas desplazadas reciban albergue y que las víctimas de violaciones sexuales reciban una atención adecuada.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington