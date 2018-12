Deudas estudiantiles, pesada carga para millones de estadounidenses

La donación récord de 1.800 millones de dólares de Michael Bloomberg para ayuda financiera a la Universidad Johns Hopkins refleja el problema de la deuda estudiantil en Estados Unidos, que puede ser una carga incluso años después de que los estudiantes se gradúen.

Según el Departamento de Educación, 42,2 millones de estadounidenses estaban pagando un préstamo federal estudiantil para fines de junio de 2018 por un monto total de 1,5 billones de dólares, el mayor volumen de deuda tras los préstamos hipotecarios.



Bloomberg, exalcalde de Nueva York, dijo que le estaba haciendo un regalo a su alma mater para ayudar a estudiantes calificados pero de bajos y medios ingresos a acceder a la educación terciaria, en un país donde los costos habitualmente superan los 50.000 dólares al año en universidades de élite, una barrera prohibitiva para la mayoría de las familias.



"Yo fui afortunado: mi padre fue un contable que nunca ganó más de 6.000 dólares al año. Pero yo pude costearme la Universidad Johns Hopkins a través de un préstamo estudiantil de Defensa Nacional y a mantener un trabajo en el campus", escribió en una columna en 'The New York Times' el fundador el servicio de noticias financieras del mismo nombre.



La donación, que se cree es la más grande que se ha realizado a una universidad, "asegurará que podamos reclutar a más estudiantes de primera generación y de bajos ingresos, y que les proporcionemos acceso completo a todas las dimensiones de la experiencia Johns Hopkins", dijo su director, Ronald Daniels.

En la actualidad, el 44 % de los estudiantes en la institución de Baltimore, Maryland, completan sus estudios endeudados, en promedio debiendo más de 24.000 dólares, según datos de la universidad.

"Una gota en el océano"

Para Sandy Baum, profesor universitario en el Instituto Urban, la donación de Bloomberg es "genial" pero "eso es solo una gota en el océano".



Su gesto hubiera tenido un mayor impacto si el dinero se hubiera destinado a mejorar la calidad de la educación para más estudiantes en instituciones privadas o públicas menos elitistas, dijo y agregó que éstas carecen de fondos.



Baum no se opone a los préstamos estudiantiles porque para la mayoría de los estudiantes la elección se convierte en una opción entre ir o no a la universidad.



La mayoría de las deudas estudiantiles, explica, se encuentran entre 15.000 y 20.000 dólares, pero no es inusual alcanzar los 40.000 dólares para un título de licenciado (cuatro años de estudio).

Fui afortunado: mi padre nunca ganó más de 6.000 dólares al año. Pero yo pude pagar la Universidad Johns Hopkins a través de un préstamo estudiantil y mantuve un trabajo en el campus.

El College Board estima que el costo promedio de un curso de cuatro años en una universidad privada es de 34.740 dólares, sin contar el alojamiento ni los gastos diarios.



Muchos estudiantes toman préstamos del gobierno federal o de prestamistas privados.

Alumnos de la sede de Berkeley de la Universidad de California han realizado en el pasado marchas contra el aumento de los costos y el recorte de fondos a los centros educativos. Foto: Reuters

Algunos, especialmente los menos ricos, caen en la espiral del sobrendeudamiento cuando se ven incapaces de pagar sus préstamos. Así, pierden el acceso al crédito, no pueden alquilar una casa ni comprar un automóvil.

La Fed, preocupada

El problema preocupa a todos, incluso al banco central de Estados Unidos. "A medida que las deudas estudiantiles continúan creciendo y se hacen cada vez más grandes, podrían detener el crecimiento", advirtió el presidente de la Fed, Jerome Powell, en marzo.



Joanna Darcus, abogada de la organización de protección al consumidor NCLC, indicó que la donación de Bloomberg es necesaria en un "sistema completamente quebrado".



Para los estudiantes de bajos ingresos "es muy importante bajar el costo de la educación", ya que la deuda estudiantil aumenta la brecha entre ricos y pobres, dijo.



La NCLC aboga por un aumento de las becas universitarias, ya que de esa manera "la deuda del estudiante no le perjudica decisiones a nivel personal, profesional o financiero", agregó.