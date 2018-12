El relato del hombre acusado de asesinar a una profesora en España

"La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: Hola vecino, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva. Yo le respondí: Claro mujer y le di una dirección. La engañé porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada".

Así inicia el relato de Bernardo Montoya, el hombre de 50 años acusado de haber asesinado a Laura Luelmo, una profesora española de 26 años por lo cual fue detenido este martes.



Según el periódico El Mundo, el detenido informó este miércoles a dependencias de la Guardia Civil de la ciudad de Huelva cómo sucedieron los hechos.

Dice que esperó con cautela su llegada (al callejón) y en cuanto la vio entrar, la chica le preguntó qué hacía allí. Él, según su relato, incluso bromeó con la chica sobre la inexistencia del supermercado y acto seguido la cogió fuertemente y golpeó violentamente su cabeza contra el maletero de su vehículo. Ella caería inconsciente al suelo y con una cuerda Bernardo le ató las manos y la metió en el maletero de su carro.



El hombre la habría golpeado contra el carro para llevársela y después violarla, sin embargo, él asegura que no lo logró. La trasladó fuera del vehículo a la zona donde fue encontrada y se escapó. Sin embargo, este niega haberla asesinado. A pesar de eso, Montoya fue capturado días después.



El hombre se quedó con su celular y sus zapatos y los depositó en tarros de basura.



Laura Luelmo salió de su casa el pasado 12 de diciembre y no regresó. Su aparente agresor era su vecino. Autoridades confirman que la joven murió entre el 14 y el 15 de diciembre, días después de la desaparición y al parecer, su muerte se dio por un traumatismo craneoencefálico por un fuerte golpe en la cabeza.



