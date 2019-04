Maratónicas elecciones en Indonesia dejan casi 300 muertos por fatiga

Tras una maratónica jornada electoral en Indonesia, al menos 296 trabajadores temporales fallecieron en los comicios del 17 de abril, la mayoría por extremo cansancio, lo que ha desatado una ola de indignación y críticas al sistema.

Según la Comisión Electoral (KPU), además de los 296 fallecidos, otras 2.151 personas resultaron enfermas luego de pasar más de 24 horas contando papeletas a mano o realizando tareas de supervisión en los 800.000 colegios electorales, que emplearon a cerca de siete millones de trabajadores eventuales.



"Héroes de las elecciones indonesias" o "mártires de la democracia" les llaman en redes sociales a los fallecidos tras el agotador trabajo en condiciones de calor intenso. Ante la ola de indignación, cientos de ciudadanos han levantado protestas frente a la Comisión Electoral en Yakarta.

Indonesios participan en una protesta para exigir que la Comisión Nacional de Elecciones (KPU) sea justa, mientras continúa el conteo de votos para las recientes elecciones generales. Foto: AFP

Wisnu Wibowo, de 45 años, se recupera en los cuidados intensivos del hospital Persahabatan, en el este de la capital, donde fue ingresado el día posterior a las elecciones a causa del trabajo incansable que realizó durante los comicios, según

su hermano pequeño Agung.



Agung indicó que Wisnu, de quien no se conocían condiciones previas que afectasen su salud, todavía está inconsciente la mayoría del tiempo, mientras su mujer hace guardia en el exterior de su habitación.



"Hubo demasiadas víctimas. Pienso que fueron unas elecciones muy complicadas. Espero que en el futuro podamos utilizar otro método para que no haya trabajadores enfermos o fallecidos", añadió Agung.



Es la primera vez en la historia de Indonesia (país con la tercera mayor democracia

del mundo) en que se elegía en un solo día al presidente, vicepresidente, miembros de la Cámara baja y la alta y representantes legislativos a nivel provincial y municipal.



Jusuf Kalla, quien sale de la vicepresidencia, demandó que no vuelvan a coincidir tantas elecciones en una misma jornada, pues, con más de 17.000 islas y una extensión de cerca de 5.000 kilómetros, los comicios suponen un auténtico desafío logístico en el país del Sudeste Asiático.



Los resultados oficiales de los comicios saldrán el 22 de mayo, con una victoria probable del actual presidente, Joko Widodo, según el recuento no oficial.

Se estima que el 80 por ciento de casi 193 millones de indonesios llamados a votar marcaron 5 papeletas cada uno, que después fueron contadas a mano por los integrantes de las mesas, en algunos casos hasta la mañana siguiente.



"Estaban extenuados porque tuvieron que asumir sus responsabilidades en algunos casos durante más de 24 horas", dijo el portavoz de la Comisión Electoral, Arief Priyo.



Ishak Sarawiajo lideró el grupo de trabajo en una mesa electoral en el norte de la capital en la que uno de sus compañeros, Hamid Baso, de más de 50 años, estuvo en coma durante dos días tras las elecciones. Para Sarawiajo, los fallecidos merecen ser llamados "héroes de la democracia" ya que murieron cumpliendo con su deber.

Las familias de los fallecidos recibirán 36 millones de rupias (unos 2.535 dólares), los discapacitados 30 millones, y los enfermos o lesionados recibirán 16,5 millones en los casos de gravedad y 8,25 millones para los leves, según un comunicado de la KPU.



El académico de la Universidad Nacional de Australia, Marcus Mietzner, opinó que es difícil determinar cuantos de los afectados murieron de extenuación o de otras causas no relacionadas, y aseguró que la indemnización del Gobierno puede servir como incentivo para reportar cualquier tipo de muerte.



"Es probablemente instructivo comparar esto con la tasa de mortalidad de los viajeros por el hach (peregrinación principal de los musulmanes a La Meca). En 2018, 385 viajeros indonesios murieron durante el hach, de una población de 203.000", precisó.



