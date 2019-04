Ataques en Sri Lanka revelan que yihadistas del EI siguen fuertes

El autodenominado califato que los yihadistas del Estado Islámico (EI) instauraron en Siria e Irak puede haberse hundido, pero los devastadores ataques con bombas en

Sri Lanka, que han dejado más de 320 muertos, demuestran que la influencia de la ideología extremista del grupo permanece intacta.

Derrotado en el terreno, el grupo dirigido por Abu Bakr al-Baghdadi, que sigue prófugo, logró inspirar a distancia a yihadistas esrilanqueses que este domingo mataron en ataques suicidas coordinados en iglesias y hoteles de lujo a más de 320 personas.



El grupo EI reivindicó la matanza este martes a través de su agencia de propaganda Amaq, afirmando que "los autores de los ataques contra los ciudadanos de los países de la Coalición (anti EI) y los cristianos de Sri Lanka de anteayer son combatientes del EI".



Los primeros datos de la investigación revelan que dos hermanos esrilanqueses musulmanes que figuran entre los kamikazes tuvieron un papel clave en los atentados.



Los dos hermanos, de entre 20 y 30 años de edad y cuyos nombres no fueron revelados, eran hijos de un rico comerciante de especias. Según la policía, los dos suicidas operaban una "célula terrorista" familiar y desempeñaban un papel clave en el NTJ. Los investigadores ignoran todavía si los atentados son obra de esta única "célula" o de equipos separados pero coordinados.



Ya el lunes, una cuenta Telegram pro EI publicó fotos de tres de los presuntos kamikazes, cada uno con un dedo levantado hacia el cielo, y una Kalashnikov en el hombre, bajo el título "tres de nuestros hermanos comandos en Sri Lanka", informó el Site Institute.

Detrás de ellos, colgado en la pared, se podía ver la bandera negra con inscripciones blancas de la organización yihadista. El grupo islamista local National Thowheeth Jama'ath (NTJ), señalado como el autor de los ataques, "no tiene motivaciones locales, sino que quiere ser parte de la insurrección global del Estado Islámico", explica Zachary Abuza, profesor del National War College de Washington, especialista de los grupos yihadistas en Asia del sur.



"No conocía a ese grupo en particular, pero lo sé es que siempre ha habido en Sri

Lanka una comunidad salafista muy motivada", señala.



"Durante los años de Al Qaeda, desempeñaron un papel de apoyo a la organización, transfiriendo dinero, por ejemplo. Son muy buenos, son disciplinados, tienen experiencia técnica, están motivados ideológicamente", añade Abuza.

Nuevo frente

"Después de la caída del califato la pregunta que nos hacíamos todos es: ¿Qué pasará ahora? ¿Puede existir un Estado Islámico sin un Estado? Lo que pasó en Sri Lanka muestra el nacimiento de un nuevo frente la insurgencia yihadista mundial", afirma este experto.



El grupo yihadista esrilanqués aplicó lo que Jean-Pierre Filiu, profesor en el instituto Sciences Po de París, califica de "táctica global'", es decir acciones locales con objetivos globales.



"El aparato global de Dáesh (acrónimo en árabe del EI) se basa en un grupo local fuertemente arraigado y movilizado", explica Filiu. "Dáesh intenta así compensar simbólica y mediáticamente la pérdida de su santuario sirio-iraquí con una campaña terrorista con vocación global".



Para Rohan Gunaratna, especialista en grupos extremistas del sudeste asiático de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur, "EI se ha extendido por todo el mundo. Y la red de EI en Sri Lanka es responsable de este ataque. "Algunas personas radicalizadas del National Thowheeth Jama'ath se han unido al EI, pero no todos", añade. "Ahora dirigen las operaciones del EI en Sri Lanka, con vínculos con el grupo EI en Siria".

Lo que pasó en Sri Lanka muestra el nacimiento de un nuevo frente la insurgencia yihadista mundial FACEBOOK

TWITTER

Esta táctica había sido defendida durante mucho tiempo por EI, mucho antes de que una coalición internacional liderada por Estados Unidos pusiera fin a su sueño de un Estado yihadista a caballo entre Irak y Siria.



Y si el grupo yihadista tardó más de dos días en reivindicar la matanza de Pascuas "es porque su organización mediática central está realmente desorganizada", añade este profesor.



"No se han recuperado de la pérdida de Raqa" (su autoproclamada capital en el este de Siria). El gobierno de Sri Lanka, que acusa al National Thowheeth Jama'ath (NTJ) del ataque, anunció que investigará si el grupo recibió "ayuda local" y sus "vínculos" con otros grupos para entender "cómo una pequeña organización local pudo hacer todo lo que hizo".

Las autoridades locales ordenaron un toque de queda tras los ataques. Foto: REUTERS

Reacción a la matanza de Christchurch

Por su parte, el Gobierno de Sri Lanka baraja que los atentados del Domingo de Pascua pudieron ser una reacción a la matanza de Christchurch, en Nueva Zelanda, donde un supremacista blanco mató a 50 personas en dos mezquitas.



"Hemos recibido información de que este ataque fue en represalia a Christchurch en

Nueva Zelanda. Lo estamos investigando", reveló en una intervención en el Parlamento isleño el viceministro de Defensa, Ruwan Wijewardene.



Los ataques en Christchurch ocurrieron el pasado 15 de marzo, cuando el supremacista blanco Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, irrumpió con un arma semiautomática en dos mezquitas de la localidad y causó 50 muertos y otros tantos heridos.



AFP y EFe