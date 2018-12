Cantante de banda indonesia despide a su esposa que murió tras tsunami

El cantante del conocido grupo de pop indonesio Seventeen enterró a su esposa este martes, agravando una tragedia en la que también murieron sus compañeros de

banda cuando el tsunami irrumpió en pleno concierto al aire libre.



Un dramático video publicado en internet mostraba a un público que admiraba y aplaudía el espectáculo antes de que la ola arrasara el concierto, lanzando a los miembros del grupo del escenario y chocando contra la audiencia.

El vocalista Riefian Fajarsyah publicó un video de él mismo en las redes sociales tocando el ataúd de su esposa, Dylan Sahara, actriz y conocida personalidad de la televisión, en su ciudad natal de Ponorogo, en el este de la isla de Java. "¿Cómo puedo vivir sin ti, Dylan Sahara?", escribió Fajarsyah en su cuenta de Instagram.

Indonesia Momento en que una banda es arrasada por tsunami. Video muestra cuando tsunami en Indonesia arrasa con el concierto.

"Gracias amigos por sus oraciones. Solo Dios puede recompensar vuestra bondad. Por favor rezad por mi mujer Dylan para que esté en paz", añadió. Sahara, que se postulaba al parlamento en las elecciones del año que viene, fue identificada en el hospital el lunes, según los medios indonesios.



"Mi esposa no era un ser humano perfecto, yo tampoco. Pero ella nunca dejó de ser una buena esposa, sé que hiciste lo mejor que pudiste y no fue fácil para ti, pero lo hiciste bebé. Y para mí, de hecho, eres la mejor esposa que Dios hubiera podido darme, no podría haber pedido más a Dios", aseguró a través de cuenta.

Hija de un conocido político de Indonesia, Sahara estaba presente cuando el tsunami arrasó un evento en el centro Tanjung Lesung en el extremo oeste de Java, donde actuaba el grupo de música. Era el día de su 26 cumpleaños. El lunes se celebraron los funerales del bajista de la banda, así como del guitarrista, el manager y un miembro del grupo que murieron en el desastre.



Fajarsyah, de 35 años, fue el único miembro sobreviviente de Seventeen, que ha publicado media docena de discos y cuenta con muchos admiradores entre la mayoría musulmana de Indonesia.



