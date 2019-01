Qué es 'The Elders', el selecto grupo de líderes al que Santos ingresó

El presidente Juan Manuel Santos entró este martes a formar parte de The Elders (Los ancianos, por su traducción al español), un grupo independiente de líderes mundiales que trabajan por la paz, la justicia y los derechos humanos y que fue fundado en el 2007 por Nelson Mandela, con la ayuda de Graça Machel y Desmond Tutu.



Según menciona el grupo en su portal web "ha sido presidido desde su fundación por el Arzobispo Desmond Tutu (2007-2012), Kofi Annan (2012-2018) y actualmente, Mary Robinson. Entre sus miembros destacan el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el ex presidente de México Ernesto Zedillo y el ex presidente de Chile Ricardo Lagos".

Además, The Elders anunció cuál sería la labor de Santos. "El presidente Santos contribuirá a la labor de The Elders en pos de la paz, la justicia y los derechos humanos, junto con sus nuevos miembros Ellen Johnson Sirleaf, ex Presidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz 2011, y Zeid Raad Al Hussein, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".



Santos entra al grupo acompañado de Ellen Johnson Sirleaf, premio Nobel de paz 2011, y Zeid Raad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos entre 2012 y 2014.



Por su parte, Ernesto Zedillo subrayó "The Elders podrá aprovechar la amplia trayectoria de logros del presidente Santos en materia de causas nobles para alcanzar la paz, la reconciliación y el desarrollo. Su compromiso y experiencia en el servicio público enriquecerán enormemente la labor de The Elders. Para mí, será un orgullo poder trabajar por el bien común junto a este estadista latinoamericano tan distinguido".



“En un mundo cada vez más convulsionado, la palabra del presidente Juan Manuel Santos será una fuerza moral en favor del diálogo entre naciones para lograr un multilateralismo activo en defensa de los Derechos Humanos y de sociedades más inclusivas y democráticas. Será, sin duda, un aporte muy importante en el trabajo de los Elders y para cada uno de nosotros trabajar con él será un privilegio”, concluyó Ricardo Lagos concluyó

¿Cómo se ingresa al grupo?

Para entrar en este selecto grupo, porque solo tiene 18 miembros, de los cuales 2 ya fallecieron, la persona debe contar con una importante confianza de la comunidad internacional, haber construido una reputación por su liderazgo inclusivo y progresivo y, debe encontrarse actualmente apartada de cargos públicos.



La apuesta a la que entrará Santos, tiene varias aristas, una de ellas es la lucha contra el cambio climático, dentro de la cual la agrupación busca "ayudar a garantizar una transición justa a la economía baja en carbono, crear un espacio político para acciones ambiciosas y alentar nuevas soluciones innovadoras para enfrentar el cambio climático", como lo mencionan en su portal web www.theelders.org



En el más reciente discurso de Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y miembro del grupo, la que fuera la primera mujer en ocupar el mandato de su país, instó a todos los estados y otros actores a que hagan uso de las sinergias entre los derechos humanos y la Agenda 2030, integrando los informes de desarrollo con los informes de derechos humanos y trabajando en estrecha colaboración con los titulares de derechos, las instituciones nacionales de derechos humanos y los organismos de igualdad para garantizar una transparencia y eficacia.



Además, Robinson aseguró que "solo abordaremos el cambio climático y otros desafíos de desarrollo a través de la solidaridad para brindar un mundo próspero, justo y sostenible a nuestros hijos y nietos".

Algunas de las causas que apoya el grupo

Son varias las causas que 'The Elders' ha buscado apoyar. En un recuento de lo que fue el 2018 que hace la misma organización, aparecen Hina Jilani y Mary Robinson cuando se unieron a la sociedad civil, defensores de la justicia y activistas en Buenos Aires en febrero, para exigir una mayor acción para inclinar la balanza hacia la justicia.



En abril, 'The Elders' se unió a jóvenes líderes y activistas de todo el mundo para una discusión sobre los desequilibrios económicos, la desigualdad intergeneracional y la discriminación de género en la London School of Economics (LSE).



En junio, el organismo hizo su primera visita oficial a Kuwait y habló con líderes kuwaitíes por dar prioridad a los procesos políticos y pacíficos para abordar los problemas regionales, incluidos los conflictos en Yemen, Siria y Palestina.



Además, en julio celebraron 100 años desde el nacimiento de su fundador, Nelson Mandela, con varios eventos en Johannesburgo en 2018. Mary Robinson se unió a representantes de varias organizaciones de Spark of Hope, 100 de las cuales fueron celebradas por la campaña WalkTogether durante todo el año.

