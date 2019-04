Egipto aprueba reforma que permitiría a Al-Sisi gobernar hasta 2030

El parlamento de Egipto, que respalda mayoritariamente al presidente Abdel Fatah

Al-Sisi, votó este martes a favor de una reforma en la Constitución que permitirá

al mandatario mantenerse en el poder hasta 2030.

"El mandato actual del presidente debe terminarse al cabo de seis años", lo que supone extenderlo de 2022 a 2024, según estipula la enmienda al artículo 140 de

la Constitución egipcia.Tras esa prolongación, el jefe de Estado "puede ser reelegido para otro mandato", hasta 2030, añade la reforma.

De acuerdo con Mohamed Abu Hamed, un diputado ardiente promotor de la reforma, "la Constitución de 2014 fue redactada en circunstancias difíciles, excepcionales" y a esto se debe la necesidad de una reforma.



Según Hamed, la reelección se explica porque el presidente Al-Sisi "tomó importantes medidas políticas, económica y de seguridad y debe continuar sus reformas".



Por otro lado, la pequeña alianza opositora, con menos de veinte diputados en el Parlamento pidió a los egipcios rechazar la reforma por medio de un plebiscito.

​De momento no hay fecha para esta consulta popular, pero en las calles de El Cairo

ya hay afiches convocando a votar.



Este voto del Parlamento egipcio interviene a contracorriente del clima regional en este comienzo de año. Pues, en la vecina Sudán, Omar al Bashir fue derrocado el 11 de abril luego de una masiva protesta popular, y en Argelia el rechazo de la sociedad a un quinto mandato de Abdelaziz Buteflika provocó la dimisión del presidente.

"Tras la caída de Buteflika en Argelia y Bashir en Sudán (...) ¿no aprendimos la lección?", comentó en Twitter Haitham El Hariri, un joven diputado miembro de la oposición. Pero el foco de esta oposición se limita casi exclusivamente a las redes sociales y la mayoría de la prensa, en particular la televisión, difunde un discurso de apoyo del presidente.



Según Human Rights Watch (HRW), el "proyecto de reforma constitucional (...) da a los militares poderes particularmente abusivos e institucionaliza aún más el autoritarismo".



Por su lado, la organización Amnistía Internacional solicitó a los aliados de El Cairo, en particular a Estados Unidos, no permanecer "callados" frente a la reforma.



"Si se adoptan, las enmiendas agravarían la crisis devastadora de los derechos humanos" en Egipto, declaró la ONG. La reforma también incrementará el control del poder judicial por el Ejecutivo e institucionalizará el papel político de los militares, pilares del régimen.



