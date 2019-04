Colombia y Marruecos conmemoran 40 años de relaciones diplomáticas

En el marco del cuadragésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y dando así inicio a los eventos conmemorativos, la Embajada del Reino de Marruecos en Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, elaboraron un logo conmemorativo de este hito.

En 1979 se establecieron relaciones diplomáticas entre el Reino de Marruecos y la República de Colombia.



Desde entonces, los dos países mantienen excelentes relaciones bilaterales de amistad, respeto y cooperación multidimensional, y disponen actualmente de representaciones diplomáticas a nivel de embajadoras en las dos capitales, dijo la Cancillería en un comunicado.



Durante estos años, varios acuerdos se han firmado entre Marruecos y Colombia, los cuales constituyen un marco legal para el desarrollo de actividades en diversos sectores de interés mutuo, tales como la educación, la investigación y el desarrollo, la promoción cultural y deportiva, el comercio y el turismo, entre otros.



A nivel cultural, los dos países son conscientes de las afinidades culturales y lingüísticas compartidas, debido a un legado histórico morisco y africano.



Este aniversario brinda la oportunidad de reafirmar los lazos excepcionales de amistad y cooperación entre los dos países. Constituye, además, una oportunidad para reiterar la voluntad mutua de continuar consolidando esta relación bilateral y estableciendo nuevos espacios de trabajo.



La embajadora de Marruecos en Colombia, Farida Loudaya, dijo que en su país hay 7 millones de hispanohablantes, de los 33 millones de la población.

Farida Loudaya, embajadora de Marruecos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Cuáles son los principales logros de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Marruecos?



Las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Colombia se han fortalecido a nivel político y parlamentario así como en diversos sectores tales como el comercio, el turismo, la educación, la investigación y el desarrollo, el ámbito universitario, y promoción cultural y deportiva. Por ello es que tenemos previsto la organización este año de la segunda sesión de la Comisión Mixta que nos permitirá identificar nuevos espacios de cooperación y de trabajo en sectores de interés común, como las energías renovables, la artesanía, la economía solidaria, la agricultura y pesca, la formación profesional entre otros. También hay una fuerte voluntad de mejorar las cifras del intercambio comercial que siguen por debajo de las potencialidades que tienen los mercados de los dos países. Además, consolidamos la cooperación a todos los niveles en el marco de la cooperación Sur-Sur. Cabe recordar que el Rey Mohammed VI, quien define las grandes orientaciones de la política exterior marroquí, hizo de esta cooperación Sur-Sur una de las principales prioridades de la diplomacia marroquí.



¿Como ha sido recibida de parte del cuerpo diplomático en Colombia y de las autoridades colombianas?



Colombia es un país maravilloso, y eso lo debe en gran parte a la amabilidad y la hospitalidad de su gente. Personalmente fui muy bien acogida, y a lo largo de estos dos años y medio que llevo como Embajadora en Colombia me he sentido rodeada de apoyo y amistad por las autoridades colombianas tanto a nivel de la Cancillería, como por parte del Congreso de la República, las instituciones gubernamentales, entidades empresariales y asociativas así como el mundo académico y universitario. También he recibido apoyo por parte de mis colegas del cuerpo diplomático.



¿Que fortalezas y debilidades destaca de Colombia?



Colombia es un país que ha conocido una evolución extraordinaria, una dinámica fuerte en términos económicos y comerciales por el importante crecimiento que ha experimentado en materia de exportación y de inversión extranjera. Es también un país cada vez más atractivo en términos de turismo, elemento fundamental para toda economía, y eso se debe en gran medida a su variada geografía, la abundancia en flora y fauna, la riqueza del paisaje natural, la biodiversidad, la diversidad cultural, y lo más importante, a su gente.



¿Que oportunidades ve en Marruecos para Colombia y viceversa?



Las oportunidades son varias y muy prometedoras. Hoy en día Marruecos es la puerta de entrada para muchos países al continente africano. Es el segundo inversor en el continente y el primero en el África del Oeste y Central. Tenemos un fuerte potencial económico que atrae inversión extranjera directa, en parte gracias a su gran estabilidad política, y a su posición geográfica estratégica. En estos últimos años Marruecos ha desarrollado exponencialmente algunos sectores de su economía, particularmente la automoción, la aeronáutica, y el offshoring, en los cuales tenemos ciertas ventajas comparativas. Sin olvidar el sector de las energías renovables, un sector clave que para su interés de reducir la factura ecológica y garantizar una autonomía energética para un desarrollo sostenible.

El sector del turismo es también muy importante. Con más de 12,5 millones de turistas en el 2018, Marruecos constituye un atractivo destino para estos millones de turistas que buscan conocer su cultura milenaria, su historia su arquitectura, su gastronomía así como sus artesanías. En este sentido cabe destacar que hay un interés creciente de los colombianos por Marruecos como destino turístico ya que en la embajada hemos notado un incremento del 53 por ciento entre el 2016 y el 2018 de las visitas de los colombianos a nuestro país.

Para nosotros Colombia es un socio importante en América latina. Queremos fortalecer las relaciones entre América Latina y el continente africano con el fin de favorecer aun más el dialogo y el acercamiento entre los pueblos.

Debemos diversificar y ampliar el abanico de productos de intercambio, establecer asociaciones en algunos sectores con el fin de compartir experiencias exitosas en ambos países y operar un verdadero acercamiento entre los sectores privados de los dos países, en particular a través del intercambio de visitas de empresarios, permitiendo así un mejor conocimiento de los mercados.