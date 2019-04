Buteflika renuncia a la presidencia de Argelia

El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, anunció este martes oficialmente al presidente del Consejo Constitucional su decisión de dimitir y poner fin a su cuarto mandato en el país, según informó la agencia oficial APS.

El último de los líderes árabes que dominaron en la época postcolonial africana, Abdelaziz Buteflika, renunció ante el Consejo Constitucional "a partir de hoy (martes)", según anunciaron los medios oficiales argelinos, tras semanas de multitudinarias protestas para exigir su salida del poder y la solicitud de su propio Ejército de declararlo constitucionalmente inhabilitado.



Buteflika, en el poder desde hace 20 años, "avisó oficialmente al Consejo Constitucional del final de su mandato de presidente de la República", por medio del canal televisivo oficial.



El anuncio se dio apenas horas después de que el Ejército cuestionó la autoridad de la presidencia.

De acuerdo con la agencia de prensa oficial APS, el presidente de la República "notificó oficialmente al presidente del Consejo Constitucional su decisión de poner fin a su mandato" y será el presidente del Consejo de la Nación (Cámara Alta), Abdelkader Bensalah, quien debe garantizar el reemplazo inmediato, según la constitución argelina.



Este lunes, la presidencia argelina ya había anunciado en un comunicado que Buteflika renunciaría antes del término de su actual mandato el 28 de abril, tras haber tomado "medidas para garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado durante el periodo de transición", pero sin más precisiones.

Ahora, tras una reunión de los más altos militares, su jefe de Estado mayor, el general Ahmed Gaïd Salah, dijo que ese comunicado no emanaba del jefe de Estado sino de "entidades no constitucionales y no habilitadas" para hacerlo.



"En ese contexto particular, confirmamos que cualquier decisión tomada por fuera del marco constitucional está considerada como nula y no conveniente", añadió el general Salah, sugiriendo que el ejército podría no someterse ya más a las decisiones provenientes de la presidencia.



La renuncia ocurre tras un mes de protestas y crisis política por el anuncio de Buteflika de optar por un quinto mandato en una elección inicialmente prevista para el 18 de abril, pero, tanto ciudadanos como políticos de su bancada empezaron a cuestionar su capacidad de gobernar con 82 años y con graves problemas de salud que le dejó un accidente cerebrovascular cerebral que sufrió en 2013.



