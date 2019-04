Por primera vez, un ciego cruza el  Pacífico navegando a vela

Mitsuhiro Iwamoto, japonés de 52 años, llegó este sábado al puerto de Fukushima a bordo de su velero de 12 metros de eslora, casi dos meses después de zarpar de San Diego, California, ciudad donde reside.



Con ello, se convirtió en el primer navegante ciego que realiza una travesía sin paradas del océano Pacífico a vela, informó la prensa japonesa.

Iwamoto partió de la costa oeste de Estados Unidos el 24 de febrero junto con Doug Smith, un estadounidense que le ayudó oralmente comunicándole información como la dirección del viento.



Este era el segundo intento del japonés, cuyo primer viaje hace seis años terminó en naufragio después de que su barco chocara con una ballena.

"Estoy en casa. Gracias", dijo el intrépido navegante durante una fiesta organizada a su llegada a Fukushima al término de un viaje de alrededor de 14.000 kilómetros. "No me he dado por vencido y he hecho realidad mi sueño", agregó, citado por la agencia japonesa Kyodo News.



Iwamoto, que perdió la visión cuando tenía 16 años, emprendió este viaje con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades benéficas, en particular ayudar a los esfuerzos para prevenir enfermedades que causan ceguera.



AFP