Para celebrar el día de la marihuana, ¿qué tal una 'burger cannabis'?

Solo por este sábado, que como cada 20 de abril los amantes de la marihuana en Estados Unidos están de celebración, un local en el norte de Denver de la cadena Carl's Jr. ofrece a mayores de 21 años una hamburguesa con un ingrediente inédito: extracto de cannabis.

"La cantidad de personas que ya tuvimos esta mañana y que esperamos tener durante el resto del día indican que existe una verdadera demanda por este tipo de productos", dijo a Efe Patty Treviño, vicepresidente de mercado de Carl's Jr.



Treviño señaló que su "Rocky Mountain High Cheeseburger Delight CBD", que contiene cinco miligramos de cannabidiol (CBD), un extracto del cannabis que no es psicoactivo porque contiene menos del 2 por ciento de tetrahidrocannabinol (THC), constituye una respuesta del local al longevo pedido de los clientes.



Además del queso y de dos bifes de carne picada, la hamburguesa contiene una pasta que combina el CBD con jalapeños y la "salsa distintiva" de Carl's Jr., de acuerdo con la ejecutiva.



Su precio es de 4,20 dólares, en alusión a la fecha de este sábado, según como se escribe en Estados Unidos (primero el mes y luego el día), en la que muchos en el país festejan a la marihuana, cuyo consumo recreativo en Colorado es legal desde enero de 2014.



Tal como pudo constatar Efe, durante la mañana la demanda llegó a tal nivel que el estacionamiento del local llegó a su límite y debió ser vigilado. "Al final del día vamos a haber vendido todas las hamburguesas", comentó segura Treviño, quien se considera "una mexicana de Texas".



Uno de los comensales, que se identificó como Jon, dijo a Efe que la hamburguesa tenía un sabor "normal, aunque algo picante", y aseguró que "una sola hamburguesa con un poco de CBD no te va a drogar". Para el comensal, el de este sábado no es su primer encuentro con la marihuana y por eso consideró que estaba "entre el 99 por ciento de la gente que hoy va a comer esta hamburguesa sin sentir nada", dada su experiencia previa.



Jon y sus amigos acudieron al local como parte de "las celebraciones del 4/20" y que en Colorado adquirió mayor notoriedad desde la implementación hace cinco años de la ley que autoriza la venta y consumo de la marihuana creativa.



Usada como medicina alternativa, no hay consenso científico en torno a los beneficios del CBD en los alimentos, dado los pocos estudios al respecto, ni existen parámetros sobre la cantidad apropiada de CBD que debe agregarse a las comidas. Los recientes cambios en las normativas federales quizás empujen las investigaciones.



En diciembre pasado entró en vigor la nueva Ley de Agricultura en Estados Unidos, bajo la cual han quedado amparadas la mayoría de los productos que contienen CBD, y ahora falta el pronunciamiento de la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) federal.



Se espera que a partir del mes próximo la FDA comience una serie de consultas públicas para determinar las normativas alrededor del uso del CBD en comercios.



En el sector de la hostelería, corre cierta prisa. Una reciente encuesta de la Asociación Nacional de Restaurantes, hecha entre chefs profesionales de todo el país, reflejó que aumenta la tendencia de comidas y bebidas con CBD incluido.



Para el experimento de hoy, Carl's Jr. se asoció con Bluebird Botanicals, una empresa de Colorado que vende CBD en forma de aceite o de cápsulas. Según Treviño, Denver, la capital del estado, resulta "un lugar excelente" para el lanzamiento de la nueva hamburguesa, debido al "sólido control" de la industria de la marihuana, que en 2018 generó 1.550 millones en ventas en Colorado, de acuerdo con datos oficiales.



La ejecutiva explicó que la prueba permitirá dar más pistas en torno a las hamburguesas con CBD y si es que merecen ser incorporadas de manera permanente al menú, especialmente en respuesta a los consumidores jóvenes que son los "más abiertos a sabores y productos distintos".



